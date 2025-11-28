«Т-банк» вернулся в App Store, забирайте скорее!

В магазин приложений Apple прорвалось новое приложение «Т-банка». Как это принято после 2022 года, оно вышло в замаскированном виде.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Утилита называется The Birds Voice и имитирует приложение для изучения птиц и их голосов. После скачивания вы увидите привычный интерфейс для входа в банковский аккаунт. Оригинальность утилиты мне подтвердил сотрудник службы поддержки банка в чате.
Поторопитесь со скачиванием: последние банковские утилиты оставались доступны менее суток.