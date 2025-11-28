Top.Mail.Ru

«Т-банк» вернулся в App Store, забирайте скорее!

Олег
Т-банк

В магазин приложений Apple прорвалось новое приложение «Т-банка». Как это принято после 2022 года, оно вышло в замаскированном виде.

Утилита называется The Birds Voice и имитирует приложение для изучения птиц и их голосов. После скачивания вы увидите привычный интерфейс для входа в банковский аккаунт. Оригинальность утилиты мне подтвердил сотрудник службы поддержки банка в чате.

Т-банк

Поторопитесь со скачиванием: последние банковские утилиты оставались доступны менее суток. 

5
Комментарии

+18
opossum
В отзывах пишут, что фейк.
Зы. Разработчик Bharizh Noshiam😂
Сегодня в 10:30
+18
opossum opossum
Сорри. Я Т-Банк смотрел, тоже появилось)
Сегодня в 10:31
kardigan
+4298
kardigan
Никогда не пользовался им. Нормальный банк?
Сегодня в 11:50
Yuri Konst
+172
Yuri Konst kardigan
Сейчас все крупные плюс минус одинаковые. Только сбер жуткий. Был "опыт" с ним недавно. Хотя до этого лет 10 всё норм было. И тут на тебе — сразу такая подлянка(
Сегодня в 12:13
Олег Воронин
+2402
Олег Воронин kardigan
Уже нет.
Единственный плюс — дистанционное восстановление доступа после блокировки счета.
Сегодня в 12:15
+18
opossum kardigan
Уже нет. Никогда бы не подумал, что скажу это, но даже ОЗОН стал лучше. Многие делают его зарплатным даже.
Сегодня в 13:38
tellurian
+2729
tellurian kardigan
Смотря что вам нужно от банка.
Кешбэк у него хороший. Для водителя удобнее. Если активно ездить. Надо читать условия.
55 минут назад
