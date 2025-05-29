Т-Банк: все способы скачать и установить приложения на iPhone и Android





За последние несколько лет «Т-банк» (экс-«Тинькофф банк») стал крупным и обзавелся большим количеством клиентов. Мобильное приложение онлайн-банкинга на смартфон важно при обслуживании в любом банке, но в «Т-банке» оно имеет особое значение — ведь у него нет физических отделений, куда можно прийти и решить свой вопрос. Всё взаимодействие с учреждением происходит со смартфона, через банкоматы либо курьеров.

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