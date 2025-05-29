Т-Банк: все способы скачать и установить приложения на iPhone и Android

За последние несколько лет «Т-банк» (экс-«Тинькофф банк») стал крупным и обзавелся большим количеством клиентов. Мобильное приложение онлайн-банкинга на смартфон важно при обслуживании в любом банке, но в «Т-банке» оно имеет особое значение — ведь у него нет физических отделений, куда можно прийти и решить свой вопрос. Всё взаимодействие с учреждением происходит со смартфона, через банкоматы либо курьеров.
Содержание:
- Как установить «Т-банк» на iPhone и iPad
- 1. С помощью курьера
- 2. Через поддержку банка
- 3. По кабелю с Android-смартфона
- 4. Через T-mazing
- 5. Через iMazing или AirDrop
- 6. Веб-приложение
- Как установить «Т-банк» на Android
Как установить «Т-банк» на iPhone и iPad
Фото: Т-банк
К сожалению, банк попал под западные санкции еще пару лет назад, поэтому Apple была вынуждена удалить его официальное приложение из своего магазина App Store. Периодически разработчики выкладывают туда дублирующую утилиту под замаскированным названием, но в течение суток ее обычно удаляют модераторы.
Есть и другие способы использовать мобильный банк на айфоне. Ниже перечислены все существующие.
1. С помощью курьераКарту «Т-банка» привозит и выдает курьер. Обычно он сразу предлагает клиенту помочь установить приложение на айфон — соглашайтесь и пользуйтесь. А если вы случайно удалили приложение «Т-банка» или вовсе никогда его не устанавливали, то нужно сделать следующее:
- Откройте официальный сайт «Т-банка» по ссылке
- Авторизуйтесь в свой банковский аккаунт
- Пройдите в раздел «Помощь»
- Попросите службу поддержки прислать курьера для установки приложения.
Курьер приедет к вам совершенно бесплатно и установит приложение со своего смартфона. Оно скорее всего будет иметь другое название и иконку; но не переживайте, всё официально. Если, конечно, данные курьера совпадают с теми, которые вам прислала поддержка банка.
2. Через поддержку банкаУстановить приложение можно и самостоятельно, особых навыков для этого не требуется. Чтобы это сделать:
- Откройте официальный сайт «Т-банка» по ссылке
- Авторизуйтесь в свой банковский аккаунт
- Пройдите в раздел «Помощь»
- Напишите боту «Установить приложение на айфон»
- Следуйте инструкции по установке.
Более подробно об этом методе мы писали вот здесь. Если вкратце: вам нужно будет ввести в App Store аккаунт Apple от «Т-банка», скачать его приложение из истории покупок, а потом выйти из учетной записи. Apple ID и пароль предоставляет бот поддержки, они периодически обновляются и разным клиентам могут приходить разные данные.
Важно: входить в iCloud с аккаунтом от «Т-банка» нельзя! Его нужно вводить строго в App Store, и после скачивания сразу заменить на свой собственный. Выходить из своего iCloud для скачивания приложения тоже не нужно, поэтому метод полностью безопасен.
3. По кабелю с Android-смартфона
Если у вас дома есть смартфон или планшет на Android с портом USB-C, то вы можете скачать приложение по кабелю. Нужно установить на Android специальную утилиту от «Т-банка», потом напрямую подключить iPhone или iPad к Android-устройству обычным кабелем для зарядки и завершить установку.
Более подробно этот метод описан в другом нашем гайде — можете прочесть и пошагово провести установку.
4. Через T-mazingT-mazing — это собственное приложение банка для компьютера, оно разработано специально для простой установки онлайн-банка на айфон и айпад. Приложение требует авторизации с помощью Apple ID, после чего позволяет установить те утилиты, которые вы ранее скачивали с этого аккаунта.
Более подробно об этом методе мы рассказали вот здесь — всё пошагово и со скриншотами.
5. Через iMazing или AirDrop
Если вы ранее уже хотя бы раз устанавливали приложение «Т-банка» или его заменители со своего Apple ID, то можно сделать это повторно. В App Store утилиту вы уже не найдете, но она там есть — извлечь установочный файл поможет приложение для компьютера iMazing.
Вот здесь пошагово описан метод извлечения приложения в формате IPA прямо из App Store. При извлечении файл привязывается к вашему Apple ID и впоследствии вы можете установить его через тот же iMazing — этот процесс тоже описан в гайде.
Еще один, относительно новый способ установки IPA на iPhone и iPad — с использованием AirDrop. Если у вас есть компьютер на macOS, то нужно войти в свой iCloud-аккаунт на Mac и iPhone, а потом передать с компьютера на смартфон IPA-файл. Устройство его примет и автоматически установит. Более подробно прочитайте вот здесь.
6. Веб-приложение
Возможно, все перечисленные выше способы установки кажутся вам слишком сложными или не заслуживающими доверия. Никаких проблем — можете использовать веб-приложение. Визуально оно ничем не отличается от полноценной утилиты, но при этом не занимает места в смартфоне и не требует постоянных обновлений через App Store. Вот как добавить веб-приложение на айфон и айпад:
- Откройте сайт id.tbank.ru
- Нажмите «Поделиться» (квадратик со стрелкой)
- Выберите «Добавить на экран Домой».
Иконка банка появится на вашем рабочем столе. Нажимайте на нее, авторизуйтесь в аккаунт «Т-банка» и пользуйтесь. При желании можно создать ключ доступа iOS, тогда входить можно будет с помощью Face ID / Touch ID вместо кода.
Как установить «Т-банк» на Android
Фото: Т-банк
С «зеленым роботом» всё обстоит куда проще. Из Google Play Store его тоже удалили, но есть много других источников. Например:
Кроме того, всегда можно просто скачать установочный APK-пакет с официального сайта «Т-банка» и установить его как обычное стороннее приложение. Также на этой странице сайта можно найти другие приложения компании, например, «Т-мобайл», «Т-Инвестиции» и так далее.
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