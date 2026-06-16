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«Т-Банк» выпустил новое приложение для iOS

Александр


Команда «Т-Банка» объявила о выходе обновлённой версии мобильного приложения «Т-Инвестиций» для iOS и Android. Пользователям iPhone оно доступно в App Store под названием EatsRate и для обхода санкционных ограничений замаскировано под кулинарный сервис. Версия для Android распространяется через официальный сайт банка.

В компании заявляют, что обновление призвано повысить скорость, стабильность и удобство работы. В новой версии появился отдельный раздел для отслеживания деривативов (производных инструментов), стоимость которых привязана к зарубежным акциям, криптовалютам и индексам. Реализована возможность совершать сделки прямо с графика, а также детализированный расчёт клиринговой и рыночной цены фьючерсов. Социальная платформа для инвесторов «Пульс» получила поддержку тематических веток обсуждений и систему реакций.



«Т-Банк» регулярно использует маскировку своих приложений для iOS. Подобная практика стала стандартной для российских банков, попавших под санкции. Другие организации — «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк» — также выпускают приложения в App Store под вымышленными названиями и с поддельными скриншотами. Владельцам устройств Apple рекомендуется устанавливать такие приложения как можно быстрее, так как их обычно удаляют в течение суток.
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