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«Т-Банк» выпустил новое приложение для iOS 27. Качайте, пока не удалили

Артем


Команда «Т-Банка» объявила о выходе обновлённой версии банковского приложения приложения для iOS. Пользователям iPhone оно доступно в App Store, но для обхода санкций маскируется под сторонний сервис Toastmas.

В компании заявляют, что приложение совместимо с бета-версиями iOS 27, в которых ранее новые версии «Т-Банка» могли не запускаться у ряда пользователей. 

«Т-Банк» регулярно использует маскировку своих приложений для iOS. Подобная практика стала стандартной для российских банков, попавших под санкции. Другие организации — «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк» — также выпускают приложения в App Store под вымышленными названиями и с поддельными скриншотами. Владельцам устройств Apple рекомендуется устанавливать такие приложения как можно быстрее, так как их обычно удаляют в течение суток.
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Источник:
App Store
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Комментарии (1)

+718
law
Еще сбер новый вышел
2 часа назад в 12:01
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