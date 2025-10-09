Т-Банк запустил услугу, о которой мечтали все

Артем
фукпрфукпфукп.png

Т-Банк запустил Мультибанкинг, объединив счета четырех крупнейших банков страны в своем мобильном приложении.

Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и Альфа-Банке прямо в приложении Т-Банка. С июня 2024 года такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке.

Сейчас Мультибанкинг работает в пилотном режиме для свыше 1 млн клиентов. Все они могут добавить свои счета в Сбербанке в мобильное приложение Т-Банка. В ближайшее время такая же возможность появиться для ВТБ и Альфа-Банка. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.

Кроме того, клиенты Т-Банка и ВТБ могут добавить в оба приложения не только свои расчетные, но накопительные счета, а также вклады.

ыкеркыерыкер.png

Мультибанкинг позволяет просматривать в обоих приложениях совокупный баланс и балансы отдельных счетов, историю операций, а также переводить деньги из одного банка в другой без комиссии.

Проект реализуется при поддержке Банка России и является частью инициативы «Открытые данные». В дальнейшем пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и между смежными организациями, в частности МФО, телеком-операторами.
2
Рекомендации

Комментарии

myname32
В заголовке нужно дописать ....мечтали все мошенники.
Сегодня в 11:33
jkttim myname32
Точно в точку, это как носить все яйца в одной корзине. Нет уж, спасибо!
Сегодня в 11:39
