Т-Банк запустил услугу, о которой мечтали все

Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и Альфа-Банке прямо в приложении Т-Банка. С июня 2024 года такая возможность уже действует для счетов в Сбербанке.Сейчас Мультибанкинг работает в пилотном режиме для свыше 1 млн клиентов. Все они могут добавить свои счета в Сбербанке в мобильное приложение Т-Банка. В ближайшее время такая же возможность появиться для ВТБ и Альфа-Банка. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.Кроме того, клиенты Т-Банка и ВТБ могут добавить в оба приложения не только свои расчетные, но накопительные счета, а также вклады.Мультибанкинг позволяет просматривать в обоих приложениях совокупный баланс и балансы отдельных счетов, историю операций, а также переводить деньги из одного банка в другой без комиссии.Проект реализуется при поддержке Банка России и является частью инициативы «Открытые данные». В дальнейшем пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и между смежными организациями, в частности МФО, телеком-операторами.