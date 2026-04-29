Т-Банк запустил сервис по отправке посылок

В приложении банка раздел «Город» пополнился новым сервисом для отправки посылок, который позволяет сравнивать тарифы и сроки доставки сразу нескольких курьерских компаний и выбирать наиболее подходящий вариант.

С помощью нового сервиса можно быстро сравнить цены и условия доставки ведущих логистических партнеров — Яндекс Доставка, СДЭК, 5Post, Каргобукинг и других.Для сравнения цен достаточно один раз ввести данные — адрес отправления и получения, размер и ценность груза. После этого сервис покажет все варианты доставки с указанием цены и сроков. Затем можно выбрать оптимальный вариант и перейти в интерфейс курьерской службы, при этом внесенная информация и стоимость услуги сохраняются, а оплату можно завершить в несколько кликов.