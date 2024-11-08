Т-Банк запустил телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих





Он позволяет пользователям с частичной или полной потерей слуха поддерживать общение с собеседником по телефону самостоятельно. Новый ИИ-помощник бесплатный и доступен клиентам Т-Банка с любым мобильным оператором на территории всей страны. Он позволяет пользователям с частичной или полной потерей слуха поддерживать общение с собеседником по телефону самостоятельно. Новый ИИ-помощник бесплатный и доступен клиентам Т-Банка с любым мобильным оператором на территории всей страны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главная задача «Секретаря» — убрать барьер в общении по телефону у глухих и слабослышащих пользователей. Он принимает звонки, в том числе с неизвестных номеров, переводит аудиозапись в текст и отправляет пользователю.Многие спешат нажать на сброс, когда слышат автоответчик. Чтобы такого не случилось ИИ-секретарь предупреждает, что абонент плохо слышит и предлагает альтернативные способы связи. Также в услугу включена защита от нежелательных звонков, мошенников и спама.«Секретарь» бесплатно работает на территории всей страны, его можно подключить к любому номеру, даже если вы не клиент Т-Мобайла. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Т-Банка, написать в чат поддержки фразу «Секретарь для глухих» и следовать видеоинструкции. Для удобства пользователей инструкция записана на русском жестовом языке — на ней глухой клиент Т-Банка рассказывает, как включить и пользоваться услугой.