Т-Банк запустил телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих

Артем


Он позволяет пользователям с частичной или полной потерей слуха поддерживать общение с собеседником по телефону самостоятельно. Новый ИИ-помощник бесплатный и доступен клиентам Т-Банка с любым мобильным оператором на территории всей страны.

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Главная задача «Секретаря» — убрать барьер в общении по телефону у глухих и слабослышащих пользователей. Он принимает звонки, в том числе с неизвестных номеров, переводит аудиозапись в текст и отправляет пользователю.



Многие спешат нажать на сброс, когда слышат автоответчик. Чтобы такого не случилось ИИ-секретарь предупреждает, что абонент плохо слышит и предлагает альтернативные способы связи. Также в услугу включена защита от нежелательных звонков, мошенников и спама.

«Секретарь» бесплатно работает на территории всей страны, его можно подключить к любому номеру, даже если вы не клиент Т-Мобайла. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Т-Банка, написать в чат поддержки фразу «Секретарь для глухих» и следовать видеоинструкции. Для удобства пользователей инструкция записана на русском жестовом языке — на ней глухой клиент Т-Банка рассказывает, как включить и пользоваться услугой.
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