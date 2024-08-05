Т-Банк защитит от мошеннических схем или вернет деньги

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Мошеннические схемы, связанные с предложением работы, теперь добавлены в сервис «Защитим или вернем деньги». Если технологии не предотвратят мошенничество по такому сценарию, банк компенсирует потери.Лжеработа — новая категория телефонного мошенничества, добавленная в сервис «Защитим или вернем деньги». Она входит в топ-3 самых популярных схем, которые используют телефонные мошенники в России с применением социальной инженерии. Потенциальные потери россиян от сценариев с лжеработой оцениваются в более чем 300 млн рублей в год. Так сервис защищает и компенсирует потери от двух самых массовых схем телефонного мошенничества c применением социальной инженерии, которые занимают около 60% объема телефонного мошенничества.Схемы, связанные с предложением работы, бывают разными, но мошенники используют в основном одни и те же приемы и уловки. Клиенту поступает звонок с предложением выгодной подработки на крупную компанию. Заинтересованным предлагают пройти собеседование через Skype или Zoom. Во время звонка просят включить демонстрацию экрана и под разными предлогами показать реквизиты карты — например, чтобы оформить на нее зарплатный счет. На самом деле преступники хотят увидеть данные жертвы и код из СМС, чтобы получить доступ к банковскому счету.Второй распространенный подвид схемы: если жертву заинтересовало предложение, мошенники могут прислать простое тестовое задание, например расшифровать пятиминутную аудиозапись, составить таблицу или написать отзыв. Иногда злоумышленники даже могут заплатить за работу небольшую сумму, например 500 ₽, — чтобы вызвать доверие. Потом мошенники пытаются выманить как можно больше денег у жертвы — говорят, что нужно оформить зарплатную карту, пройти платное обучение или купить заготовки для работы. Когда человек переводит деньги, ему перестают отвечать или блокируют.Еще до того, как в сервис была добавлена новая схема, одна из клиенток банка стала жертвой мошенников по этому сценарию. Она искала подработку копирайтером на популярном сайте с предложениями о работе — так на нее вышли мошенники. В результате вместо работы женщина потеряла более миллиона рублей, которые банк ей возместил в рамках сервиса «Защитим или вернем деньги».Сервис предоставляется бесплатно всем клиентам Т-Банка, которые используют номер Т-Мобайла как основной контактный номер в банке. Такие клиенты в 10 раз лучше защищены от телефонного мошенничества благодаря синергии технологий банка и телеком-оператора. За время работы сервис спас почти 500 млн рублей, которые клиенты банка пытались отдать мошенникам. Сумма компенсаций в случаях, когда преступники все-таки успели украсть деньги, составила 10 млн рублей.В сообщении банка пояснили, что добавление сценариев лжеработы — важный шаг в защите клиентов экосистемы Т-Банка. Мошенники регулярно придумывают новые схемы и подсхемы, людям сложно за ними следить, поэтому наша задача — проактивно защищать клиентов. Как только наши системы мониторинга выявляют новые сценарии, мы сразу начинаем дообучать наши ML-модели.