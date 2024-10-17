Т-Банк заставит мошенников забыть о вашем существовании

Артем
уйф4нукнукнук.png

Проект «Кибершквал» определяет скамеров с точностью 90%.

Созданная на базе ИИ платформа нацелена на истребления участников финансовых пирамид и их методов вовлечения. Система выявляет сайты с финансовыми лжепроектами, а боты создают шквал заявок от якобы потенциальных жертв. В результате преступники приступают к обзвону, но лишь тратят время — там их тоже встретит голосовой человекоподобный бот.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«В день боты Кибершквала принимают 1500–2000 мошеннических звонков. В пике — 3500. Средняя продолжительность звонка — 3–5 минут», — рассказал о продуктивности проекта руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Т-Банк
Cсылки по теме:
Apple представила новые функции для борьбы с мошенниками. Больше прикрываться поддержкой банка не выйдет
Мошенник ловко выманил у россиянки миллион рублей с помощью демо-режима криптобиржи
Мошенники хитро атакуют фанатов Telegram — вот единственный способ вовремя распознать развод

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1151
Dmitriy
Как регулярно об этом пишут, годами.... Но пока реальность всё та же.
Сегодня в 20:04
#

Читайте также