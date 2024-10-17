Т-Банк заставит мошенников забыть о вашем существовании

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«В день боты Кибершквала принимают 1500–2000 мошеннических звонков. В пике — 3500. Средняя продолжительность звонка — 3–5 минут», — рассказал о продуктивности проекта руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Проект «Кибершквал» определяет скамеров с точностью 90%.Созданная на базе ИИ платформа нацелена на истребления участников финансовых пирамид и их методов вовлечения. Система выявляет сайты с финансовыми лжепроектами, а боты создают шквал заявок от якобы потенциальных жертв. В результате преступники приступают к обзвону, но лишь тратят время — там их тоже встретит голосовой человекоподобный бот.