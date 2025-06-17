Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Олег

TIMOB


Мобильный оператор «Т-мобайл» ввел плату за прежде бесплатную услугу. Об этом можно узнать из СМС-рассылки, а также в мобильном приложении оператора и на официальном сайте.

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Много лет подряд услуга «Виртуальный номер» оставалась бесплатной для клиента. Можно было подключить к основному номеру второй дополнительный и пользоваться сразу двумя номерами с одной сим-карты. Услуга крайне удобна, однако условия теперь меняются. С 26 июня оператор начнет списывать по 49 рублей каждый месяц за подключенный виртуальный номер.

Если вы мало им пользовались, то сможете отключить услугу без особых неудобств для себя. Однако если за несколько лет номер плотно вошел в вашу жизнь, оператор ставит вас фактически в безвыходное положение. С другой стороны, среди самых популярных операторов дополнительный номер до сих пор бесплатно предоставлял только «Т-мобайл».

Т-мобайл

Бывало, что «Т-мобайл» по своей инициативе регистрировал второй номер клиенту. Например, так произошло при переносе номера от другого оператора у меня самого: поддержка «Т-мобайл» сообщила, что дарит новому клиенту виртуальный номер на время, пока будет происходить перенос, а после этого дополнительный номер останется в пользовании клиента навсегда и бесплатно в подарок. То есть фактически я никогда не включал услугу «Виртуальный номер», мне ее подарил оператор. В свете новых изменений все это выглядит не совсем прилично. 
Ранее клиенты «Т-банка» неожиданно для себя обнаруживали, что на них оформлены номера «Т-мобайла». 

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Комментарии

migachevm
+189
migachevm
на минуточку 49 ₽ это самая дешевая плата за виртуальный номер на российском рынке. и управление этим номером реализовано невероятно удобно в приложении т-мобайла
3 минуты назад
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