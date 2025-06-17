Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Мобильный оператор «Т-мобайл» ввел плату за прежде бесплатную услугу. Об этом можно узнать из СМС-рассылки, а также в мобильном приложении оператора и на официальном сайте.
Если вы мало им пользовались, то сможете отключить услугу без особых неудобств для себя. Однако если за несколько лет номер плотно вошел в вашу жизнь, оператор ставит вас фактически в безвыходное положение. С другой стороны, среди самых популярных операторов дополнительный номер до сих пор бесплатно предоставлял только «Т-мобайл».
Бывало, что «Т-мобайл» по своей инициативе регистрировал второй номер клиенту. Например, так произошло при переносе номера от другого оператора у меня самого: поддержка «Т-мобайл» сообщила, что дарит новому клиенту виртуальный номер на время, пока будет происходить перенос, а после этого дополнительный номер останется в пользовании клиента навсегда и бесплатно в подарок. То есть фактически я никогда не включал услугу «Виртуальный номер», мне ее подарил оператор. В свете новых изменений все это выглядит не совсем прилично.
Ранее клиенты «Т-банка» неожиданно для себя обнаруживали, что на них оформлены номера «Т-мобайла».