«Т-Мобайл» запустил временную блокировку звонков для усиленной защиты от мошенников

Виртуальный сотовый оператор «Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Временная блокировка» для усиленной защиты абонентов от мошенников. Мошеннические звонки автоматически блокируются после их выявления. Временная блокировка будет распространяться не только на звонки мошенников по телефонной сети, но и в мессенджерах.После активации блокировки звонков абонент получит сообщение о её длительности, которая будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров.Как работает «Временная блокировка»● Временная блокировка активируется после разрыва мошеннического звонка с помощью технологии «Нейрощит».● Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически определяют оптимальное время для блокировки в зависимости от каждого конкретного случая.● После разрыва звонка клиент получит SMS с информацией о точном времени блокировки. По окончании блокировки клиент также получит SMS-уведомление.● Во время работы блокировки все звонки с неизвестных номеров будут перенаправлены на бесплатного телефонного Секретаря. Абонент сможет посмотреть расшифровки всех таких звонков.● Характерные для клиента входящие звонки (например, звонки с номеров из контактной книги или номеров, с которыми недавно контактировал клиент) продолжат поступать.● Исходящие звонки по телефонной сети будут доступны клиенту в любое время.● Звонки в мессенджерах не будут активны. Они отразятся как пропущенные в журнале звонков мессенджера. На период блокировки исходящие звонки в мессенджерах также не будут доступны.Как подключить или отключить «Временную блокировку»● Технология «Временная блокировка» автоматически и бесплатно подключается клиентам «Т-Мобайла», у которых активирована бесплатная услуга «Защита звонков».● Отключить временную блокировку можно в чате поддержки.