Так мог бы выглядеть Nothing iPod

Олег

В сети появился очень красивый концепт плеера от Apple, если бы Nothing взялась его возродить. Фото предоставил ресурс Yanko Design.

Согласно источнику, рендеры создал дизайнер Шреянш Ониал. Он вдохновился дизайн-кодом Apple и Nothing, и решил попробовать совместить их в одном из самых культовых устройств — плеере iPod.

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NPOD
Фото: Shreyansh Onial

Фото: Shreyansh Onial
Фото: Shreyansh Onial

Дизайнер назвал свое творение NPOD, и он выглядит очень достойно для линейки продуктов Nothing. На передней части плеера появилось брендирование фирменным шрифтом и красная пиктограмма, а сзади мы видим глифы, динамик и прозрачную крышку. Похоже, что автор задумал разместить в устройстве еще и беспроводную зарядку.

Фото: Shreyansh Onial
Фото: Shreyansh Onial

Фото: Shreyansh Onial
Фото: Shreyansh Onial

Весь корпус плеера «закатан» в прозрачный пластик, и это еще больше усиливает идентичность Nothing. Однако в плеере всё равно без труда просматривается легендарный iPod, который в свое время перевернул индустрию. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+4884
tellurian
Вот бы Apple выпустила iPod classic в современной версии. Я бы купил!
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