Так мог бы выглядеть Nothing iPod

В сети появился очень красивый концепт плеера от Apple, если бы Nothing взялась его возродить. Фото предоставил ресурс Yanko Design.



Согласно источнику, рендеры создал дизайнер Шреянш Ониал. Он вдохновился дизайн-кодом Apple и Nothing, и решил попробовать совместить их в одном из самых культовых устройств — плеере iPod.





Дизайнер назвал свое творение NPOD, и он выглядит очень достойно для линейки продуктов Nothing. На передней части плеера появилось брендирование фирменным шрифтом и красная пиктограмма, а сзади мы видим глифы, динамик и прозрачную крышку. Похоже, что автор задумал разместить в устройстве еще и беспроводную зарядку.Весь корпус плеера «закатан» в прозрачный пластик, и это еще больше усиливает идентичность Nothing. Однако в плеере всё равно без труда просматривается легендарный iPod, который в свое время перевернул индустрию.