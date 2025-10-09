Так может только Apple. Пользователи недовольны дизайном новинок, а компания этим хвастается







Свою последнюю презентацию новых iPhone компания Apple начала с видео, посвящённого дизайну с известной цитатой Стива Джобса. Теперь вышел полноценный ролик про значимость визуальной составляющей всех продуктов.

«Дизайн — это не только то, как он выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как он работает», — Стив Джобс.

«Большинство людей ошибаются, думая, что дизайн — это то, как он выглядит. Люди думают, что это просто внешний вид — дизайнерам вручают коробку и говорят: „Сделайте так, чтобы она выглядела хорошо!“ Мы не считаем это дизайном. Дело не только в том, как он выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как он работает».

Вышеупомянутая цитата Джобса взята из его интервью The New York Times в 2003 году. В нём Джобс и Джони Айв обсуждали первое поколение iPod и философию дизайна Apple. Причём полная цитата Джобса выглядит так:Забавно, что добавление цитаты Джобса в это видео вызвало критику со стороны экспертов, которые усомнились в целесообразности использования имени Стива Джобса в том же году, когда компания провела радикальный и несколько спорный редизайн iOS. А какие яркие айфоны вышли в этом году — Джобс бы наверняка разогнал всю эту шарашку из великих индийских дизайнеров.Тем не менее само видео получилось очень крутым.