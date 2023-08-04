Так может выглядеть первая музыкальная колонка от Nothing



Фото: Хао Пин Чанг





В сети появился рендер музыкальной колонки от Nothing, и выглядит он очень привлекательно. Фото опубликовали в Yanko Design.



Концепцию создал азиатский дизайнер Хао Пин Чанг. Он вдохновился внешним видом Nothing Phone, его упаковкой, а также стилем рекламных кампаний бренда. В результате получился вот такой девайс:



