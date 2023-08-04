Так может выглядеть первая музыкальная колонка от Nothing

Фото: Хао Пин Чанг
В сети появился рендер музыкальной колонки от Nothing, и выглядит он очень привлекательно. Фото опубликовали в Yanko Design.
Концепцию создал азиатский дизайнер Хао Пин Чанг. Он вдохновился внешним видом Nothing Phone, его упаковкой, а также стилем рекламных кампаний бренда. В результате получился вот такой девайс:
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Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг
Автор назвал рендер Nothing Sound (1). Форма корпуса колонки напоминает закрытую книгу и стилистически очень хорошо вписывается в модельный ряд девайсов бренда. Чем-то колонка даже напоминает коробку от Nothing Phone.
Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг
Вертикально ориентированный девайс оборудован динамиками с однонаправленным звучанием, крайне стильным переключателем и, разумеется, световыми глифами. По умолчанию они мерцают в такт музыке, но, по идее художника, могут выполнять и другие функции.
Фото: Хао Пин Чанг
Отдельное внимание стоит обратить на подключение кабеля питания. Порт расположился снизу, но специальный кабель позволяет заряжать колонку без ущерба для внешнего вида.
Фото: Хао Пин Чанг
Как вам такой рендер? Купили бы колонку Nothing Sound (1) в подобном дизайне?