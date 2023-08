Так может выглядеть первая музыкальная колонка от Nothing

Фото: Хао Пин Чанг





В сети появился рендер музыкальной колонки от Nothing, и выглядит он очень привлекательно. Фото опубликовали в Yanko Design.



Концепцию создал азиатский дизайнер Хао Пин Чанг. Он вдохновился внешним видом Nothing Phone, его упаковкой, а также стилем рекламных кампаний бренда. В результате получился вот такой девайс:





Автор назвал рендер Nothing Sound (1). Форма корпуса колонки напоминает закрытую книгу и стилистически очень хорошо вписывается в модельный ряд девайсов бренда. Чем-то колонка даже напоминает коробку от Nothing Phone.Вертикально ориентированный девайс оборудован динамиками с однонаправленным звучанием, крайне стильным переключателем и, разумеется, световыми глифами. По умолчанию они мерцают в такт музыке, но, по идее художника, могут выполнять и другие функции.Отдельное внимание стоит обратить на подключение кабеля питания. Порт расположился снизу, но специальный кабель позволяет заряжать колонку без ущерба для внешнего вида.Как вам такой рендер? Купили бы колонку Nothing Sound (1) в подобном дизайне?