Так может выглядеть первая музыкальная колонка от Nothing

Олег

Nothing
Фото: Хао Пин Чанг


В сети появился рендер музыкальной колонки от Nothing, и выглядит он очень привлекательно. Фото опубликовали в Yanko Design.

Концепцию создал азиатский дизайнер Хао Пин Чанг. Он вдохновился внешним видом Nothing Phone, его упаковкой, а также стилем рекламных кампаний бренда. В результате получился вот такой девайс:

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Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Автор назвал рендер Nothing Sound (1). Форма корпуса колонки напоминает закрытую книгу и стилистически очень хорошо вписывается в модельный ряд девайсов бренда. Чем-то колонка даже напоминает коробку от Nothing Phone.

Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Вертикально ориентированный девайс оборудован динамиками с однонаправленным звучанием, крайне стильным переключателем и, разумеется, световыми глифами. По умолчанию они мерцают в такт музыке, но, по идее художника, могут выполнять и другие функции.

Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Отдельное внимание стоит обратить на подключение кабеля питания. Порт расположился снизу, но специальный кабель позволяет заряжать колонку без ущерба для внешнего вида.

Фото: Хао Пин Чанг
Фото: Хао Пин Чанг

Как вам такой рендер? Купили бы колонку Nothing Sound (1) в подобном дизайне? 

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Источник:
Yanko Design
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