Так вот почему в Москве не работала мобильная связь

Олег

Фото: Unsplash 

Перебои в работе мобильного интернета в столице РФ могли быть связаны с «внешними ограничениями». Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Издание опросило два источника на телеком-рынке, которые сообщили: операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. Они считают, что из-за этого проблемы могли случиться и в работе обычной сотовой связи. Еще один собеседник говорит, что проблемы в основном затронули юг Москвы.

Напомним, что 6 марта жители столицы жаловались на нестабильную работу мобильной связи и интернета в разных районах. Операторы связи уверяют, что их сеть работает в «штатном режиме»: «ждем восстановления доступа вместе с вами», написал Билайн. 
-1
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

🆎
+54
🆎
и? почему не работала-то? 🤔
час назад в 14:35
#