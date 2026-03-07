Так вот почему в Москве не работала мобильная связь



Фото: Unsplash



Перебои в работе мобильного интернета в столице РФ могли быть связаны с «внешними ограничениями». Об этом пишет «Коммерсантъ». Перебои в работе мобильного интернета в столице РФ могли быть связаны с «внешними ограничениями». Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Издание опросило два источника на телеком-рынке, которые сообщили: операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. Они считают, что из-за этого проблемы могли случиться и в работе обычной сотовой связи. Еще один собеседник говорит, что проблемы в основном затронули юг Москвы.Напомним, что 6 марта жители столицы жаловались на нестабильную работу мобильной связи и интернета в разных районах. Операторы связи уверяют, что их сеть работает в «штатном режиме»: «ждем восстановления доступа вместе с вами», написал Билайн.