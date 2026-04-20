Так вот почему заблокировали Telegram и WhatsApp*!

Олег


Власти РФ прокомментировали свои действия в отношении зарубежных мессенджеров и платформ. Подробности в «Коммерсанте». 

Согласно источнику, краткое интервью дал  зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он отметил, что вся проблема состоит в неконтактности владельцев зарубежных онлайн-сервисов: 

«Если, например, состоялся обман пользователя, нет никакого сотрудничества, чтобы помочь как-то поймать этого мошенника, оперативно заблокировать этот аккаунт», — сказал депутат. 

Ранее Роскомнадзор озвучивал более общую формулировку — неисполнение российских законов. Павел Дуров со своей стороны заявил, что будет адаптировать Telegram к блокировкам и делать его трафик менее заметным, а также заверил, что «Telegram не раскрыл ни одного байта сообщений пользователей за всю свою более чем 12-летнюю историю». 

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
-5
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (4)

Gabriel
Про телеграмм не нужно ничего писать , после того как Павел откинулся с французской кичи
К телеграмму получила полный доступ DGSE.
На самом деле доступа никто не просил , просили блокировок аккаунтов по обоснованному запросу.
Вчера в 13:37
Anatoly076
Anatoly076 Gabriel
Все так, а также приземлить обобщенные метрические данные (пол; возраст; и т.д. — обобщенная статистика). Дуров начал выпендриваться — мол данными буду торговать сам, единолично. А в ответ пообещал правительствам натравить их же общества против них же — придумав красивую историю про суверенный интернет и другую чепуху.
Другие компании так же делали Майкрософт.рус, Аппле.рус; Гугл.рус; Макдоналдс.рус и т.д. и у всех все было норм.
Вчера в 14:04
kardigan
kardigan Gabriel
Щас набегут диванные Штирлицы🤣🤝
Вчера в 14:10
Bulatnikov_k kardigan
За чем, когда есть вы здесь мамкины диванные войска…😂😂😂
Вчера в 14:29
