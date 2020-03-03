



Хакер Albacore опубликовал скриншоты Windows 8 с номером сборки 7850. Эта версия Windows была собрана 12 апреля 2011 года, но никогда не выпускалась официально, а была предназначена для внутреннего тестирования силами разработчиков.







Судя по скриншотам, на раннем этапе разработки Windows 8 основывалась на ядре Windows с номером 6.1, то есть фактически представляла из себя слегка видоизменённую версию Windows 7 с такими же иконками и прочими элементами интерфейса. Тем не менее, в ней уже появилось некое подобие живых плиток (правда, без интерактивной составляющей).







При нажатии на кнопку «Пуск» открывается не меню, а экран с набором плиток, на которых размещены иконки различных приложений, настроек и утилит. В дальнейшем эти плитки подверглись кардинальному редизайну с использованием визуальной идеологии Metro: яркие цвета, крупное изображение элементов. При этом частично сохранился интерфейс Aero с эффектами объёмности, стекла и переливов цвета.







В экспериментальной сборке Windows 8 также есть начальная версия charm-меню для быстрого доступа к различным функция операционной системы. В нижней части экрана можно увидеть полоску, которая в то время называлась «горизонтом». Она использовалась для быстрого перехода в режим Metro, но в релизной версии Windows 8 её уже не было.







Хотя эта сборка Windows и была создана около десяти лет назад, у нас впервые появилась возможность увидеть, что из себя представляла Windows 8 на начальном этапе развития. Windows 8 считает одной из самых неудачных версий Windows, но за ней последовал выпуск Windows 10, которая стала вполне успешной и развивается до сих пор. По слухам, Microsoft планирует избавить Windows 10 от живых плиток, которые за десятилетнюю историю так и не оправдали своё существование.







