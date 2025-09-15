Так выглядят коробки iPhone Air и iPhone 17 Pro, но Apple их зачем-то прячет







Многие фанаты Apple обратили внимание, что в этом году в привычном разделе заботы об экологии на сайте Apple нет упаковок от новых гаджетов. Зато президент T-Mobile Джон Фрейер внаглую опубликовал фотографии коробок всех новых моделей iPhone , которые поступят в продажу в пятницу. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как видно на снимках, базовая модель iPhone 17 и «прошки» демонстрируют задние панели, а iPhone Air — сверхтонкий профиль, как и MacBook Air.По какой-то непонятной причине компания решила скрыть боксы до начала продаж, что может также сыграть на руку аферистам, которые продают фейковые девайсы под видом оригинальных. Особенно в первые дни релиза новых гаджетов.Обычно Apple размещает рендеры всех коробок в экологических отчётах, но в этом году компания ограничилась парочкой изображений на американской версии программы трейд-ина.