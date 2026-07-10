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Такие часы Casio Edifice за $330 захотят себе все. У них сапфировое стекло, автоматический механизм и кованый карбон

Фархад


Японский производитель часов Casio запустил продажи новой серии Edifice EFK-200. В линейку вошли пять моделей с корпусом на 38 мм. Все выглядят максимально дорого и рассчитаны на любителей классических механических часов в современном исполнении.

Главной особенностью серии стали версии с использованием кованого карбона. Модель EFK-200CD-1A получила карбоновый циферблат и стальной корпус, а более дорогая EFK-200XPB-1A — корпус и циферблат из кованого карбона. Благодаря этому вес часов удалось снизить почти вдвое — со 153 до 81 г. Остальные три модели оснащены текстурированными циферблатами с градиентным покрытием, а одна из них получила золотистое напыление.
Все часы оснащены японским автоматическим механизмом на 21 камне с запасом хода до 42 часов и функцией остановки секундной стрелки для точной настройки времени. Через прозрачную заднюю крышку можно увидеть работу механизма.

Также все модели получили сапфировое стекло, влагозащиту 100WR и фирменные браслеты из нержавеющей стали (за исключением карбоновой версии, которая комплектуется полимерным ремешком).

Цены на новые Casio Edifice EFK-200 стартуют с $330, а топовая версия с карбоновым корпусом оценена в $500.
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