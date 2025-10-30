Таких гениальных чехлов для iPad вы еще не видели! Берите сразу комплектом

Продолжаем делиться с вами классными находками с AliExpress. Сегодня мы нашли необычные и практичные чехлы для iPad — на российских маркетплейсах такие почему-то почти не найти.
→ Купить кожаный бампер для iPad
Он крайне приятен в руках, а откидная крышка не мешает держать планшет в руках. Корпус максимально защищен, а на экран при желании можно наклеить закаленное стекло, заказав его сразу же вместе с бампером. Ставить планшет для просмотра видео можно на подставку для смартфона, которая есть у многих дома.
Если вы думаете, что время от времени крышка вам всё же понадобится, присмотритесь к такой китайской вариации Folio. Чехол состоит из трех частей, которые крепятся друг к другу на магнитах. Он позволяет в любое время откинуть либо прикрепить крышку, что его максимально универсальным. Магниты крепкие и отлично держат планшет в вертикальном состоянии.
→ Купить Folio из трех частей
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158