Таких гениальных чехлов для iPad вы еще не видели! Берите сразу комплектом

Олег

Фото: AliExpress


Продолжаем делиться с вами классными находками с AliExpress. Сегодня мы нашли необычные и практичные чехлы для iPad — на российских маркетплейсах такие почему-то почти не найти.

Пользователи давно привыкли к чехлам-бамперам для смартфонов: такой кейс защищает заднюю сторону и торцы, а экран всегда в быстром доступе безо всяких крышек. Для планшетов все привыкли брать чехол-книжку, но она удобна не каждому. Обратите внимание на кожаный бампер для iPad:

Фото: AliExpress

→ Купить кожаный бампер для iPad

Он крайне приятен в руках, а откидная крышка не мешает держать планшет в руках. Корпус максимально защищен, а на экран при желании можно наклеить закаленное стекло, заказав его сразу же вместе с бампером. Ставить планшет для просмотра видео можно на подставку для смартфона, которая есть у многих дома.

Если вы думаете, что время от времени крышка вам всё же понадобится, присмотритесь к такой китайской вариации Folio. Чехол состоит из трех частей, которые крепятся друг к другу на магнитах. Он позволяет в любое время откинуть либо прикрепить крышку, что его максимально универсальным. Магниты крепкие и отлично держат планшет в вертикальном состоянии. 

Купить Folio из трех частей

Фото: AliExpress

Фото: AliExpress


