Коллекционер электроники из Милана поделился фотографией уникального прототипа AirPods. На это обратил внимание зарубежный ресурс Cult of Mac.Известный коллекционер «диковинок» из мира мобильной электроники Джулио Зомпетти опубликовал в личном Twitter-аккаунте фотографии своей очередной находки. Ею стал необычный и уникальный в своем роде прототип наушников AirPods 1/2 в прозрачном корпусе.На фото можно увидеть, что прозрачной сделали только «ножку» каждого наушника — практически всё свободное место в ней занимает аккумулятор. Та часть наушников, которая обычно помещается в ухо и содержит всю электронику и динамик, наполовину выполнена в знакомом нам белом непрозрачном корпусе.Сложно сказать, для чего был выпущен этот прототип. Вряд ли Apple рассматривала вариант выпуска AirPods в прозрачном корпусе — это совсем не в стиле «яблочной» компании, а скорее напоминает решения китайских брендов (например, Xiaomi ранее выпускала смартфон с прозрачной задней крышкой). Возможно, мы видим на фото инженерный образец, который был призван продемонстрировать руководству расположение внутренних элементов наушников. И, наконец, остается вопрос: а где же прозрачный кейс от этих AirPods?К слову, в «техно-кунст-камере» Зомпетти есть и другие необычные артефакты Apple. Например, ранее в СМИ появлялись фото iPad с двумя разъемами зарядки — этот прототип как раз находится в его коллекции. Кроме того, ранее Джулио хвастался рабочим экземпляром беспроводной зарядки Apple AirPower, которая так и не вышла в свет.