Таким будет идеальный iPhone 17e. Нравится?

Рендер: MyDriversСогласно источнику, во внешнем виде смартфона изменятся две детали. Первая — вырез в экране. Он будет заменен на Dynamic Island, так как причин дифференцировать бюджетку таким образом уже нет. Теперь отличием от базовой модели будет диагональ 6,1 дюйма против 6,3, а также 60 Гц против 120 Гц.
Компания Apple сделает следующий бюджетный айфон чуть лучше предыдущего — ровно настолько, чтобы он стал идеальным за свои деньги. Об этом пишет MyDrivers.
Компания Apple сделает следующий бюджетный айфон чуть лучше предыдущего — ровно настолько, чтобы он стал идеальным за свои деньги. Об этом пишет MyDrivers.
Вторая деталь — цвет корпуса. Инсайдеры считают, что в iPhone 17e появится яркий акцент в виде красного цвета. Фанаты давно не видели такой оттенок в айфонах, кажется, еще со времен iPhone 11-13.
Рендер: MyDrivers
Источник пишет, что iPhone 17e будет ориентирован главным образом на пользователей стареньких iPhone 11: для них бюджетка будет оптимальным выбором, так как в ней всё будет новым — внешний вид, дисплей, производительность. Единственный даунгрейд после 11-й модели — одна камера вместо двух, но в целом для нетребовательного пользователя ее хватит. При этом фронталка 17e обновится и станет «квадратной», как у старших моделей.