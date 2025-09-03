Таким будет iPhone 17 Air. Признавайтесь — захотели?

Олег

Фото: MacRumors


В прошлом посте были собраны все слухи о базовом iPhone 17, а теперь поговорим о самой ожидаемой новинке этого года — iPhone 17 Air. Поначалу инсайдеры не верили, что он действительно выйдет, но позже стало ясно: Apple хочет разнообразить модельный ряд, чтобы стимулировать продажи. Samsung даже попыталась опередить ее в этом и представила свой Galaxy S25 Edge, который, впрочем, никого особо не впечатлил.

Вот всё что мы знаем о грядущем iPhone 17 Air:

  • Размер и дизайн. Это будет самый тонкий iPhone современности — всего 5,5 мм в толщину, меньше только у свежих 11-дюймовых iPad Pro. При этом модуль камер будет значительно выпирать, да и в целом внешний вид задней крышки будет свежим и напомнит Google Pixel 6-10. Возможно, задняя панель будет сочетать стекло и алюминий. Размер корпуса будет посередине между базовым iPhone и версией Pro Max. Вес — 145 грамм.
  • Дисплей. Диагональ 6,6 дюйма — такого у Apple еще не было. Матрица с поддержкой LTPO, Always-on Display и ProMotion, а яркость вырастет на 30% по сравнению с iPhone 16. Говорят, что минимальной частоты в 1 Гц смартфон не получит.
  • Процессор. Новый чип Apple A19 либо A19 Pro — пока неясно, какой из них точно. Однако даже в случае установки A19 Pro в нем будет на одно ядро GPU меньше, чем в Pro-версиях. Для эффективного охлаждения в сверхтонком корпусе Apple использует испарительную камеру. ОЗУ — 12 Гб.
  • Аккумулятор. Из-за малой толщины корпуса емкость АКБ не может быть очень большой, инсайдеры пророчат что-то около 2800 мАч. Это действительно мало, но Apple сбалансирует такой объем энергоэффективным модемом С1, а сам элемент питания будет собран по принципу высокой плотности. Напомним, что в последний раз батарею на 2800 мАч получал iPhone 12 и в целом работал с ней очень неплохо.
  • Зарядка. Благодаря совместимости с Qi2.2 заряжать новинку можно будет с мощностью до 25 ватт по беспроводу, если зарядное устройство тоже поддерживает Qi2.2 — с MagSafe либо без него.
  • Камера. Она будет всего одна, как в iPhone 16e. Это 48-мегапиксельный широкоугольный модуль без поддержки пространственной съемки. Фронталка обновится и получит сенсор 24 Мп.
  • Связь. Сотовый модем Apple С1 будет работать вкупе с собственным чипом Apple для Wi-Fi 7 и Bluetooth. Поддержки mmWave 5G в нем не будет. Также ходят слухи, что в странах ЕС смартфон будет продаваться без SIM-лотка.

Новый iPhone 17 Air должен стоить около $899 в базовой конфигурации. Именно за такую цену сейчас продается iPhone 16 Plus, то есть «воздушный» смартфон не будет флагманским. При этом всё еще есть вероятность более высокой цены из-за пошлин Трампа. 

-5
MacRumors
