Таким будет iPhone 17 Air. Признавайтесь — захотели?



В прошлом посте были собраны все слухи о базовом iPhone 17 , а теперь поговорим о самой ожидаемой новинке этого года — iPhone 17 Air. Поначалу инсайдеры не верили, что он действительно выйдет, но позже стало ясно: Apple хочет разнообразить модельный ряд, чтобы стимулировать продажи. Samsung даже попыталась опередить ее в этом и представила свой Galaxy S25 Edge, который, впрочем, никого особо не впечатлил.

Размер и дизайн. Это будет самый тонкий iPhone современности — всего 5,5 мм в толщину, меньше только у свежих 11-дюймовых iPad Pro. При этом модуль камер будет значительно выпирать, да и в целом внешний вид задней крышки будет свежим и напомнит Google Pixel 6-10. Возможно, задняя панель будет сочетать стекло и алюминий. Размер корпуса будет посередине между базовым iPhone и версией Pro Max. Вес — 145 грамм.

Зарядка. Благодаря совместимости с Qi2.2 заряжать новинку можно будет с мощностью до 25 ватт по беспроводу, если зарядное устройство тоже поддерживает Qi2.2 — с MagSafe либо без него.

Вот всё что мы знаем о грядущем iPhone 17 Air:Новый iPhone 17 Air должен стоить около $899 в базовой конфигурации. Именно за такую цену сейчас продается iPhone 16 Plus, то есть «воздушный» смартфон не будет флагманским. При этом всё еще есть вероятность более высокой цены из-за пошлин Трампа.