Таким будет iPhone 18 Pro. Ждете?

Компания Apple не станет менять в облике будущего флагманского айфона слишком многое, но он всё равно существенно изменится. Об этом говорят инсайдеры.
Совсем недавно мы писали, что динамический островок на дисплее iPhone 18 будет уменьшен в длину. Разница ощутима: вырез занимает почти вдвое меньше места, а еще его получит вся 18-я линейка, не только «прошки». В этом отношении остается лишь один вопрос: задействует ли Apple освободившееся пространство рядом с островком или оно останется пустым.
Что касается корпуса iPhone 18 Pro, то конструктивно в нем не будет никаких изменений — алюминиевая рама с блоком камер и стеклянная вставка сзади. Но одна важная деталь всё же изменится — цвет. Похоже, что в грядущих флагманах не повторится ни одна расцветка из 17 Pro; смартфон может выйти в коричневом, бордовом и фиолетовом. К слову, первые два пророчили еще для iPhone 17 Pro. А вот черного снова не будет. Apple оценила успех оранжевого и решила снова проигнорировать утилитарность в пользу яркости.
Релиз iPhone 18 Pro состоится в сентябре текущего года, а базовые iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только весной 2027-го — таково новое расписание релизов Apple, если верить инсайдам. Также есть большой шанс увидеть iPhone Fold до конца 2026 года.