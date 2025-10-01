Таким будет iPhone Fold. Нравится?

Фото: MacRumors
Компания Apple уже не первый год готовит к релизу свой первый складной iPhone. Слухов о нем было очень много, но на текущий момент большинство фейков отсеялось и остались наиболее правдоподобные.
Компания Apple уже не первый год готовит к релизу свой первый складной iPhone. Слухов о нем было очень много, но на текущий момент большинство фейков отсеялось и остались наиболее правдоподобные.
- Дизайн. Марк Гурман уверен, что первый складной iPhone выйдет в форм-факторе Fold, то есть горизонтальная раскладушка в виде книги. Что касается толщины: 9-9,5 мм в сложенном виде и около 4,5 мм в разложенном.
- Дисплей. Внешний получит диагональ 5,5 дюймов, что намекает на крайне компактные габариты — напомним, что у iPhone mini был 5,4-дюймовый дисплей. Внутри будет 7,8 дюйма с соотношением 4:3 и разрешением 2713 x 1920, без складки посередине благодаря собственной технологии Apple.
- Корпус. Он будет титановым, и теперь становится понятно, почему на самом деле Pro и Pro Max перевели на алюминий — самый премиальный смартфон еще только готовится к выходу. В шарнире используется жидкий металл.
- Камеры. Основной модуль будет двойным, а фронталка — одна снаружи и одна внутри. Задние камеры будут по 48 Мп. Для внутренней камеры пророчат подэкранную конструкцию, а наружняя фронталка разместится в простом отверстии.
- Защита. iPhone Fold получит только сканер отпечатка пальца Touch ID, встроенный в кнопку Power. Скорее всего, Apple не сможет уместить Face ID в настолько тонкий корпус, так что им придется пожертвовать. Но даже если предположить, что он туда влезет, то пришлось бы добавлять их сразу два — для наружнего и внутреннего дисплея.
- Автономность. «Складушка» получит аккумулятор высокой плотности, а благодаря модему Apple С2 энергопотребление снизится и экранное время потенциально сохранится в приемлемых значениях.
- Цвета и цены. Гурман сообщает, что сейчас Apple тестирует лишь черный и белый iPhone Fold. Стоить он может от 2000 до 2500 долларов США, а по другому источнику — от $1800 до $2000. По текущему курсу это диапазон 150-200 тысяч рублей.
- Дата выхода. iPhone Fold ожидается в сентябре 2026 года.
А вы ждете первый складной смартфон от Apple? Поделитеcь в комментариях.