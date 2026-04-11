Таким будет iPhone Fold Ultra. Признайтесь, захотели?

Компания Apple продолжает активно работать над своим первым складным айфоном в истории. Слухи о нем ходят уже несколько лет, Samsung представила восьмое поколение «раскладушек», а Apple всё еще вынашивает эту новинку и смотрит, как справляются конкуренты.

Название. До сих пор инсайдеры называли грядущую новинку iPhone Fold по аналогии с другими брендами, выпускающими складные смартфоны. Однако теперь появился слух об iPhone Ultra, и похоже, что это одно и то же устройство. Кажется, Apple не будет выносить очевидности в название и выпустит складной топовый iPhone Ultra. Возможно, компания не хочет быть похожей на конкурентов, и это понятно: обычно именно азиатские бренды перенимают «яблочные» названия, а не наоброт.

Дисплей. Благодаря утекшим на этой неделе макетам модельного ряда iPhone 2026 года теперь известно, что iPhone Fold Ultra будет суперкомпактным в сложенном состоянии — всего 5,4 дюйма и соотношение сторон 4:3. То есть по умолчанию устройство будет почти квадратным. В разложенном виде «складушка» будет вытянутой по горизонтали, соотношение 7,8-дюймового дисплея будет близко к 16:10, как у современных iPad. Наружний дисплей должен быть удобен для повседневных дел, а внутренний — для видеоконтента.

Дизайн. Задняя крышка, судя по инсайдам, будет отчасти напоминать iPhone 17 Pro и совершенно непохожа на более старые устройства Apple. Основной блок камер получит два объектива и будет выступать довольно сильно, так как в разложенном виде толщина смартфона составит 4,5 мм. Модуль Face ID в такой корпус просто не поместится, поэтому iPhone Fold Ultra получит Touch ID — впервые с 2017 года флагманский айфон возвращается к сканеру отпечатка пальца.

ОС. Инсайдеры говорят, что новинка получит именно iOS, а не iPadOS, но система будет значительно переработана. Она получит часть функций многозадачности iPad, а также будет достаточно мобильной и читабельной для маленького экрана. Скорее всего, Apple позволит делить внутренний дисплей лишь на два вертикальных окна, а наружний — нет.

Сроки выпуска. По слухам смартфон уже поступил в производство, но представлен будет не раньше декабря 2026. В сентябре Apple хочет выпустить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а «складушка» увидит свет лишь через пару месяцев, чтобы не портить продажи «прошкам» и выйти как раз к новогодним праздникам.

Цены. Смартфон не зря назовут Ultra, поскольку прайс окажется действительно весомым. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что цена «преодолеет порог в 2000 долларов», но неясно, будет ли дороже двух тысяч базовая или продвинутая версия. некоторые инсайды называют стартовый ценник в $2300.

К счастью, ждать релиза осталось совсем недолго. Вот всё что известно об iPhone Fold на данный момент.Как вам такая новинка от Apple? Интересно посмотреть или планируете покупать? Поделитесь в комментариях.