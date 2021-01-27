iPhone SE Plus

В китайской блогосфере появился первый полноценный рендер iPhone SE Plus. По слухам, Apple выпустит этот смартфон весной 2021 года.

На рендере видно, что у iPhone SE Plus будет экран с относительно толстой по современным меркам рамкой, «чёлка» осталась и слегка  уменьшилась, а основная камера хоть и миниатюрная, но сильно выпирает относительно корпуса.

Ранее стали частично известны характеристики этой модели: экран диагональю 6,1 дюйма, процессор Apple A14 Bionic (который используется в линейке iPhone 12), корпус с защитой от пыли и воды по стандарту IP67 и две камеры (7 Мп спереди 12 Мп сзади). 

Поддержки 5G у iPhone SE Plus не предусмотрено. Также примечательно, что несмотря на наличие чёлки в верхней части экрана, в неё не встроен датчик Face ID для распознавания лиц, а есть лишь разговорный динамик и обычная камера без каких-либо дополнительных сенсоров и излучателей. Известна и цена: предполагается, что Apple будет продавать эту модель приблизительно по 500 долларов.


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