Таким будет Macbook Ultra — забываем о Neo, Air и Pro

Олег

Фото: Gemini

Apple уже не первый год разрабатывает ноутбук совершенно нового уровня, который будет стоять выше всех существующих моделей. Для него компания приберегает самые новые (для нее) технологии, которых нет в других линейках. Вот что известно о спецификациях Macbook Ultra. 

  • OLED-матрица. Инсайдеры уже несколько лет пророчат их в Macbook Pro и Air, но это едва ли случится в ближайшее время — OLED станет ключевой фишкой Macbook Ultra. Матрица будет похожа на текущую в iPad Pro: стеклянная подложка с тонкопленочным покрытием. 
  • Сенсорный экран. Ultra станет первым ноутбуком Apple с такой опцией — компания годами игнорировала конкурентов на Windows с сенсорными дисплеями. Ожидается, что macOS предложит выбор между сенсорным и классическим управлением. По другим инсайдам, Apple совместит оба этих способа, предложив дополнительные меню и кнопки специально под палец, при этом полностью сенсорным управление не станет. 
  • Новый дизайн. Благодаря тонкой OLED-матрице ноутбук может в целом стать тоньше — Марк Гурман ожидает, что Ultra войдет в линейку «самых тонких и легких продуктов в своих категориях во всей технологической индустрии». Других подробностей о том, как он будет выглядеть, пока нет. 
  • Dynamic Island. Он появится в Macbook Ultra в виде активного элемента, интегрированного в систему. Островок научат увеличиваться и расширяться в зависимости от контекста текущей задачи, а также отображать прогресс фоновых процессов. 
  • Чип M6. Он должен стать революцией, в том числе по производительности в нейросетях. M6 будет сделан по 2-нм техпроцессу, что позволит более тесно интегрировать ЦП, графический процессор, DRAM и нейронный процессор на одной подложке. 

Вероятно, Macbook Ultra превзойдет Neo, Air и Pro не только по спецификациям, но и по цене — ожидается, что он будет очень дорогим даже в базовой конфигурации. Релиз флагмана может состояться в конце 2026 или первой половине 2027 года. 
Источник:
MacRumors
