Таким будет Macbook Ultra — забываем о Neo, Air и Pro

OLED-матрица. Инсайдеры уже несколько лет пророчат их в Macbook Pro и Air, но это едва ли случится в ближайшее время — OLED станет ключевой фишкой Macbook Ultra. Матрица будет похожа на текущую в iPad Pro: стеклянная подложка с тонкопленочным покрытием.

Сенсорный экран. Ultra станет первым ноутбуком Apple с такой опцией — компания годами игнорировала конкурентов на Windows с сенсорными дисплеями. Ожидается, что macOS предложит выбор между сенсорным и классическим управлением. По другим инсайдам, Apple совместит оба этих способа, предложив дополнительные меню и кнопки специально под палец, при этом полностью сенсорным управление не станет.

Новый дизайн. Благодаря тонкой OLED-матрице ноутбук может в целом стать тоньше — Марк Гурман ожидает, что Ultra войдет в линейку «самых тонких и легких продуктов в своих категориях во всей технологической индустрии». Других подробностей о том, как он будет выглядеть, пока нет.

Dynamic Island. Он появится в Macbook Ultra в виде активного элемента, интегрированного в систему. Островок научат увеличиваться и расширяться в зависимости от контекста текущей задачи, а также отображать прогресс фоновых процессов.

Чип M6. Он должен стать революцией, в том числе по производительности в нейросетях. M6 будет сделан по 2-нм техпроцессу, что позволит более тесно интегрировать ЦП, графический процессор, DRAM и нейронный процессор на одной подложке.

Apple уже не первый год разрабатывает ноутбук совершенно нового уровня, который будет стоять выше всех существующих моделей. Для него компания приберегает самые новые (для нее) технологии, которых нет в других линейках. Вот что известно о спецификациях Macbook Ultra.Вероятно, Macbook Ultra превзойдет Neo, Air и Pro не только по спецификациям, но и по цене — ожидается, что он будет очень дорогим даже в базовой конфигурации. Релиз флагмана может состояться в конце 2026 или первой половине 2027 года.