Таким должен был стать Apple Car, но Джони Айв воплотил его интерьер в Ferrari Luce







Новый электрический суперкар Ferrari Luce, созданный дизайнерской компанией Джони Айва LoveFrom, демонстрирует то, как мог бы выглядеть салон Apple Car. Увы, мы его уже никогда не увидим.

Общая эстетика кабины Ferrari Luce подчёркнута скруглёнными формами, строгой симметрией и вниманием к мельчайшим деталям. Такие элементы обычно ассоциируются с дизайном Apple последних лет.Внутри автомобиля использовано около 40 элементов из стекла Corning Gorilla Glass, включая окантовку рычага переключения передач и линзы приборной панели. Остальная часть интерьера выполнена из анодированного алюминия в сером, тёмно-сером и розовом золоте. Напоминает оттенки iPhone, правда? Среди интерактивных элементов — ключ с панелью E Ink, который меняет оттенок при вставке в намагниченный приёмник центральной консоли, создавая эффект «передачи жизни» через стеклянный рычаг передач.Инсайдеры и журналисты, знакомые с прототипами электромобиля Apple, отметили сходство языка дизайна Ferrari Luce с эстетикой, которую Айв разрабатывал для iPhone и других продуктов компании.Несмотря на то, что сам проект Apple Car остался нереализованным, интерьер Ferrari даёт представление о том, каким мог бы быть салон Apple Car с учётом минимализма, кучи стекла и алюминия, а также мелких технологических деталей, характерных для Джони Айва.Экстерьер суперкара пока держат в секрете, но Ferrari обещает скорый анонс.