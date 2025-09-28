Таким мог быть новый Mac Pro: Джони Айв разработал дизайн фонаря Balmuda







Дизайнерская студия LoveFrom Джони Айва в сотрудничестве с японской Balmuda представила уникальный кормовой фонарь для парусников. Это не просто лампа, а настоящее произведение искусства.

Вдохновением для устройства стали морские фонари и линзы Френеля, а сам Айв подчеркнул, что проект для него особенно личный — в детстве он увлекался парусным спортом.Фонарь собран из прочных и долговечных материалов: закалённого стекла и нержавеющей стали с зеркальной полировкой и пескоструйной текстурой. Конструкция разработана так, чтобы её можно было легко обслуживать, разбирать и утилизировать лампы после окончания срока службы. Внешне устройство выглядит не хуже гаджетов Apple. Тут выдержан всё тот же строгий минимализм с акцентом на детали, а цилиндрообразная форма отсылает к Mac Pro 2013 года, над которым также работал Айв.Фонарь Balmuda выпущен ограниченным тиражом в 1000 штук и стоит $4800. Продажи стартуют в марте 2026 года.