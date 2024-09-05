Такими будут AirPods 4. Попрощайтесь с предыдущими моделями

Олег

AirPods


До большой сентябрьской презентации Apple остаются считанные дни, и в сети постепенно «шлифуют» инсайды относительно будущих новинок. Больше всего информации было слито на тему айфонов, но и другим девайсам кое-что досталось. Вот список нововведений, которые ожидаются в новом 4-м поколении AirPods:

  • Две версии. Предположительно, Apple покажет AirPods 4 в двух вариантах — подешевле и подороже. При этом модель AirPods Pro они всё еще не заменят.
  • Новый дизайн. По сравнению с AirPods 3 ожидается небольшие изменения в дизайне, но какие именно — не уточняется. Среди прочего, Apple поработает над удобством посадки наушника в ухе, чтобы AirPods 4 подходили еще большему количеству людей.
  • Новый чип. В четвертой версии должен появиться самый новый чип Apple H2, который уже установлен в AirPods Pro 2. Он обеспечит все фичи непрерывности, пространственного звука и улучшит скорость соединения.
  • Bluetooth 5.3 против 5.0 в AirPods 3.
  • Улучшения звука. Наушники могут получить поддержку аудио без потерь, а также улучшенную передачу отдельных частот.
  • Активное шумоподавление. Ожидается, что оно появится в более дорогой версии AirPods 4. Как оно будет работать с форм-фактором вкладышей — пока неясно.
  • Датчики здоровья. В наушниках могут появиться сенсоры сердцебиения и температуры тела, а данные с них будут поступать в приложение «Здоровье». Соответствующие патенты уже описывались ранее.
  • Новый кейс. Вслед за Pro-версией новые AirPods 4 получат кейс со встроенным динамиком и отслеживанием в «Локаторе».
  • Автономность. Её должны прокачать, но как именно — неизвестно.
  • USB-С. Новый порт давно «просится» в аксессуары Apple, и четвертые «эйрподсы» его наконец получат. Возможно, в продажу отдельно поступят кейсы для AirPods 3 со встроенным USB-C, но это пока неточно.
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Инсайдеры сходятся во мнении, что AirPods 4 будут представлены в сентябре 2024 года. После того, как это случится, мы можем попрощаться с AirPods 2 и AirPods 3; вторая модель продается уже почти 5 лет подряд. В результате у Apple останется три линейка наушников: AirPods 4, AirPods Pro и AirPods Max, причем базовые будут разделены на две модели. 

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Комментарии

tellurian
+1748
tellurian
Скоро 🔜 всё увидим
2 часа назад в 16:17
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