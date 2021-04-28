Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление новой функции в мессенджере. По его словам, скоро будут запущены групповые видеозвонки.
Дуров пишет в своём телеграм-канале, что групповые звонки появятся в Telegram в мае этого года и станут доступны в мобильных приложениях для смартфонов и планшетов, десктопных версиях мессенджера, а также в запущенных недавно веб-клиентах.
По словам Дурова, групповые звонки задействуют существующие возможности платформы — а именно, они будут поддерживать обмен изображением с экрана, сквозное шифрование с защитой от перехвата данных, шумоподавление и высокую скорость соединения.
Дуров также поделился видеороликом, в котором показано то, какими будут групповые видеозвонки. Мы видим встроенный в обычный чат видеозвонок на 50 участников. У тех, кто вещает в данный момент, анимируются иконки. Можно отключить или включить камеру, микрофон и динамик на устройстве — для этого в нижней части экрана добавлены соответствующие кнопки. Видео можно развернуть на полный экран или оставить в небольшом окне выше списка участников.
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