





Компания ARM представила свою новую архитектуру ARMv9, первую за последнее десятилетие. Она будет полностью совместима с текущей ARMv8, которая «сегодня обеспечивает лучшую производительность на ватт везде, где происходят вычисления».«Поскольку мы смотрим в будущее, которое будет определяться ИИ, мы должны заложить фундамент передовых вычислительных технологий, которые будут готовы к решению грядущих уникальных задач», — сказал Саймон Сегарс, генеральный директор ARM. «ARMv9 — это наш ответ. Она будет в основе следующих 300 миллиардов чипов на базе ARM».При создании ARMv9 компания сделала упор на безопасность, представив архитектуру конфиденциальных вычислений Arm (CCA). Конфиденциальные вычисления защищают части кода и данных от доступа или модификации во время использования, также Arm CCA позволяет проводить вычисления в специальных защищенных динамически создаваемых областях — Realms.Конечно, компания ARM не могла пройти мимо постоянно растущего числа задач с ИИ. Совместно с Fujitsu была создана технология Scalable Vector Extension (SVE), которая лежит в основе Fugaku, самого быстрого суперкомпьютера в мире. Улучшенная SVE2 в ARMv9 обеспечивает расширенные возможности машинного обучения и цифровой обработки сигналов в более широком спектре приложений, включая работу с 5G, дополненной и виртуальной реальностями и задачами умного дома.Что касается общего роста производительности, то ARMv9 в течение следующих двух поколений мобильных SoC обещает прирост до 30%. Это будет достигнуто в том числе благодаря использованию технологии ARM Total Compute, которая повысит общую производительность вычислений за счет целенаправленной оптимизации оборудования и программного обеспечения на системном уровне.Кроме того, ARM разрабатывает несколько технологий для увеличения частоты, пропускной способности и размера кэша, а также уменьшения задержки памяти, чтобы максимизировать производительность процессоров на базе ARMv9. Первые решения на базе новой архитектуры мы можем увидеть уже в конце этого года.