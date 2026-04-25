Такого даже Xzibit не представлял: Turtle Beach встроила экран в игровую мышь сбоку

Фархад


Популярный производитель геймерской периферии Turtle Beach представил беспроводную мышь Command Series MC7 с 2,25-дюймовым сенсорным экраном и ценником в $159,99. Инженеры попытались упростить работу с макросами, профилями и стримингом, а вот на деле получилась довольно спорная штука.

Концепция Turtle Beach Command Series MC7 вроде бы понятная — максимум функций под рукой. Через экран можно менять DPI, переключать профили, запускать приложения и макросы, а также управлять сценами и микрофоном в OBS Studio. Но есть нюанс: всё это намного удобнее кликается на обычных геймерских мышках с кучей физических кнопок. Да, там нет визуального интерфейса, но и экран не отвлекает от экрана (монитора).

Зато в техническом плане мышь получилась очень крутой. Внутри стоит сенсор Owl-Eye 30K с диапазоном 50-30 000 DPI, скоростью 750 IPS и ускорением 70g. Поддерживается опрос до 8000 Гц по радиоканалу 2,4 ГГц или через USB, плюс есть Bluetooth. Используются оптические переключатели Titan с ресурсом 150 млн нажатий. Среди прочих особенностей — 33 программируемые функции, 5 профилей и фирменный софт Swarm II.



Наверняка вы уже догадались, что автономность тут мизерная. Встроенный экран высаживает батарею всего за 10 часов. Но в комплекте идут две батареи по 1000 мАч с возможностью горячей замены и зарядная станция.

Глобальный старт продаж Turtle Beach Command Series MC7 намечен на 19 июля 2026 года.
Источник:
Videocardz
Комментарии (1)

kardigan
+4428
kardigan
Бесполезная вещь. От слова совсем.
Сегодня в 08:11
