Такой будет iOS 27

Компания Apple продолжает оттачивать свою (спорную для многих) iOS 26, однако инсайдеры говорят, что она также параллельно работает над iOS 27. Ожидается, что этот апдейт исправит все разовачования от iOS 26. Вот что известно о грядущей системе.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Liquid Glass. Всё время с релиза iOS 26 инсайдеры говорят, что в 27-й версии «жидкое стекло» будет переделано, но как — пока загадка. С одной стороны, Марк Гурман заявляет, что не будет «существенных изменений в дизайне Liquid Glass», но при этом есть информация о новом ползунке, который позволит точно регулировать внешний вид «жидкого стекла» по всей системе.

Siri. Компания обещала суперумную Siri пару лет назад, но «воз и ныне там» — пока ничего не получается. Кажется, iOS 27 должна наконец содержать нейросетевую Siri, которая предложит персональный контекст, возможность видеть содержимое экрана, чтобы понимать, о чем говорит пользователь, и возможность выполнять больше действий внутри приложений и между ними. Она должна будет понимать местоимения, ссылки на контент на экране и в приложениях, а также будет обладать кратковременной памятью для последующих запросов.

Календарь и Здоровье. В эти нативные приложения встроят ИИ, но как и зачем — неизвестно.

iPhone Fold. Систему адаптируют для работы на большом внутреннем складном дисплее, отличным от iPad.

Прежде всего, iOS 27 «будет похожа на Mac OS X Snow Leopard 2009 года» в том смысле, что Apple сосредоточится на исправлении ошибок, повышении производительности и стабильности. Новых функций в ОС появится минимум, крупных нововведений не стоит ожидать вовсе. В числе самых заметных будут такие:iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 покажут уже в июне на WWDC 2026, а релиз обычно происходит в сентябре. Перед этим должна выйти iOS 26.4 с улучшенной Siri (если Apple снова не отменит этого).