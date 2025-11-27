Такой будет iOS 27. Нравится?

Компания Apple лишь недавно выпустила релизные версии своих 26-х ОС, но уже активно работает над 27-й. Об этом пишет MacRumors.
- Fold-адаптация. Поскольку в 2026 году должен выйти первый складной iPhone, логично, что грядущая iOS 27 должна быть полностью готова к его особенностям — нестандартному дисплею, автономности и так далее. Говорят, что в сложенном виде это будет сверхкомпакт на 5,5 дюймов, а в разложенном — 7,8 дюйма.
- Liquid Glass. В следующем году Apple может слегка улучшить визуальную составляющую «жидкого стекла», доработав его в деталях и нюансах.
- Siri и AI. Вокруг нейросетей будет много движений в iOS 27. Можно ожидать, что обновленная умная Siri наконец увидит свет. Также ИИ будет встроен в большее количество стандартных приложений Apple. А еще Apple работает над функций Siri «Знание мира», которая будет предоставлять информацию по общим поисковым запросам.
- Здоровье+. Говорят, что это будет платная подписка с планированием питания и медицинскими рекомендациями. Утилита будет объяснять различные показатели и тенденции состояния здоровья из приложения «Здоровье», предлагая персонализированные рекомендации по улучшению здоровья.
- Исправления. Много внимания Apple уделит отладке работы, исправлению шероховатостей и общему лоску системы.
Если появятся новые подробности — мы сразу о них напишем.