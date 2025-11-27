Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Такой будет iOS 27. Нравится?

Олег
iOS 27

Компания Apple лишь недавно выпустила релизные версии своих 26-х ОС, но уже активно работает над 27-й. Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее мы уже писали, что следующая iOS едва ли будет иметь много визуальных изменений, а больше сосредоточится на отладке работы и нейросетях. Сейчас появилось чуть больше подробностей о грядущем апдейте.

  • Fold-адаптация. Поскольку в 2026 году должен выйти первый складной iPhone, логично, что грядущая iOS 27 должна быть полностью готова к его особенностям — нестандартному дисплею, автономности и так далее. Говорят, что в сложенном виде это будет сверхкомпакт на 5,5 дюймов, а в разложенном — 7,8 дюйма.
  • Liquid Glass. В следующем году Apple может слегка улучшить визуальную составляющую «жидкого стекла», доработав его в деталях и нюансах.
  • Siri и AI. Вокруг нейросетей будет много движений в iOS 27. Можно ожидать, что обновленная умная Siri наконец увидит свет. Также ИИ будет встроен в большее количество стандартных приложений Apple. А еще Apple работает над функций Siri «Знание мира», которая будет предоставлять информацию по общим поисковым запросам.
  • Здоровье+. Говорят, что это будет платная подписка с планированием питания и медицинскими рекомендациями. Утилита будет объяснять различные показатели и тенденции состояния здоровья из приложения «Здоровье», предлагая персонализированные рекомендации по улучшению здоровья.
  • Исправления. Много внимания Apple уделит отладке работы, исправлению шероховатостей и общему лоску системы.

Если появятся новые подробности — мы сразу о них напишем. 

5
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple работает над новым приложением, которое стоит ждать
Первые подробности об iOS 27
Раскрыты три новые функции iOS 27

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Юрий
+36
Юрий
Мне на моём 11 про макс очень понравилась 26 ось. Чесслово,стекло аж глаз радует,давным давно даже в джейле не было такого. Хоть это и последняя прошивка на мой афон,и я очень рад что она останется такой,какой ты ждал её 10-15 лет. Читал много негативных комментариев,но установив позволю себе с ними не согласиться. Всем добра!
Сегодня в 09:36
#
Вася Вотафаков
+6492
Вася Вотафаков
Интерфейс «вырви глаз» реально одолел. Верните как было в вин XP темку. Не вперлись эти украшалки
2 часа назад в 11:00
#