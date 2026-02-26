Такой будет macOS 27. Нравится?

Фото: MacRumors
Компания Apple уже работает над следующими версиями своих ОС, в том числе macOS 27. Вот все нововведения, которые там ожидаются:
- Siri. Апдейт должен включать в себя полноценный нейросетевой чат-бот Siri, который сможет вести диалог подобно ChatGPT и Gemini. Также в системе должны появиться некоторые из персонализированных опций Siri, представленных на WWDC 2024 — помощник будет интегрирован внутрь приложений и сможет выполнять действия в них по запросу пользователя.
- Apple Intelligence. Последний инсайд сообщает, что в macOS 27 появятся новые функции AI, которые обеспечит интеграция Google Gemini, помимо персональзированной нейросетевой Siri, однако конкретика не приводится.
- Сенсорный интерфейс. Поскольку грядущие Macbook Pro могут стать сенсорными, в macOS 27 должен появиться соответствующий интерфейс для этого. Говорят, что управление пальцами не заменит, а дополнит существующее (через мышь и клавиатуру): в системе появятся более крупные кнопки и элементы, которые по нажатию будут раскрываться в «веер» предложенных действий.
- Исправление ошибок. В 27-й версии Apple сосредоточится на отладке работы системы и уделит внимание улучшению «качества и базовой производительности». Помимо этого, будет «допилен» Liquid Glass.
- Отказ от Intel. Обновление macOS 27 не выйдет для Mac с чипами Intel и будет доступна лишь на Silicon. Об этом компания объявила еще в прошлом году.
