Такой будет macOS 27. Нравится?

Олег

Фото: MacRumors 

Компания Apple уже работает над следующими версиями своих ОС, в том числе macOS 27. Вот все нововведения, которые там ожидаются: 

  • Siri. Апдейт должен включать в себя полноценный нейросетевой чат-бот Siri, который сможет вести диалог подобно ChatGPT и Gemini. Также в системе должны появиться некоторые из персонализированных опций Siri, представленных на WWDC 2024 — помощник будет интегрирован внутрь приложений и сможет выполнять действия в них по запросу пользователя. 
  • Apple Intelligence. Последний инсайд сообщает, что в macOS 27 появятся новые функции AI, которые обеспечит интеграция Google Gemini, помимо персональзированной нейросетевой Siri, однако конкретика не приводится. 
  • Сенсорный интерфейс. Поскольку грядущие Macbook Pro могут стать сенсорными, в macOS 27 должен появиться соответствующий интерфейс для этого. Говорят, что управление пальцами не заменит, а дополнит существующее (через мышь и клавиатуру): в системе появятся более крупные кнопки и элементы, которые по нажатию будут раскрываться в «веер» предложенных действий. 
  • Исправление ошибок. В 27-й версии Apple сосредоточится на отладке работы системы и уделит внимание улучшению «качества и базовой производительности». Помимо этого, будет «допилен» Liquid Glass. 
  • Отказ от Intel. Обновление macOS 27 не выйдет для Mac с чипами Intel и будет доступна лишь на Silicon. Об этом компания объявила еще в прошлом году. 

А вы ждете macOS 27? Почему? Поделитесь в комментариях. 
Источник:
MacRumors
Комментарии

Anatoly076
+363
Anatoly076
Блин из-за ваших статей про крутость новых маков уже третий год откладываю покупку MacBook Pro 16 m_ max 48 gb.

Когда можно уже покупать? 🤣🤣🤣
39 минут назад
#
kardigan
+4360
kardigan Anatoly076
Когда они заменят Siri !🤣 Ей даже ИИ вряд ли поможет. По праву это самый отстойный ассистент из каких либо созданных.
13 минут назад
#