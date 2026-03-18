Такой будет One UI 9.0 для смартфонов Galaxy. Нравится?

Фанаты Samsung Galaxy с нетерпением ждут релиза One UI 8.5 , а инсайдеры уже сливают информацию по поводу следующего большого апдейта — One UI 9.0 Вот что о нем известно.

Дизайн. Ожидается, что после больших перемен в One UI 8.5 «девятка» не будет отличаться какими-то значительными изменениями во внешнем виде. Однако в ней может появиться больше «стеклянных» эффектов. Функции. Ожидаются улучшения Galaxy AI, но какие — пока неясно. Samsung также перенесет функцию родительского контроля в отдельный раздел приложения «Настройки» из меню «Цифровое благополучие». Также оболочка получит полный набор нововведений Android 17: плавающие окна, улучшенная адаптация для разных экранов, выбор контактов на системном уровне для отдельных приложений и так далее.

Релиз One UI 9 ожидается в середине 2026 года, на ней же будут из коробки работать Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8. За какое-то время до этого момента откроется бета-тестирование, сперва для линейки Galaxy S26.