Такой будет One UI 9.0 для смартфонов Galaxy. Нравится?

Олег


Фанаты Samsung Galaxy с нетерпением ждут релиза One UI 8.5, а инсайдеры уже сливают информацию по поводу следующего большого апдейта — One UI 9.0 Вот что о нем известно. 

  1. Дизайн. Ожидается, что после больших перемен в One UI 8.5 «девятка» не будет отличаться какими-то значительными изменениями во внешнем виде. Однако в ней может появиться больше «стеклянных» эффектов. 
  2. Функции. Ожидаются улучшения Galaxy AI, но какие — пока неясно. Samsung также перенесет функцию родительского контроля в отдельный раздел приложения «Настройки» из меню «Цифровое благополучие». Также оболочка получит полный набор нововведений Android 17: плавающие окна, улучшенная адаптация для разных экранов, выбор контактов на системном уровне для отдельных приложений и так далее. 

Релиз One UI 9 ожидается в середине 2026 года, на ней же будут из коробки работать Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8. За какое-то время до этого момента откроется бета-тестирование, сперва для линейки Galaxy S26. 
Источник:
SamMobile
Комментарии

Разве 8.5 на s26 не из коробки поставляется?
2 часа назад в 13:32
#