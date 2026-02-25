Top.Mail.Ru

Такой iPhone Air захочет каждый — без преувеличения

Олег

Фото: Yanko Design

Китайские энтузиасты модифицировали iPhone Air, превратив его в совершенно другой смартфон. Об этом написали в Yanko Design.

Согласно источнику, модификацию провели на рынке электроники в Шеньчжене по просьбе тайваньского дизайнера Linzin Tech. Он отправился туда с голубым iPhone Air и показал мастерам свой концепт. В результате получилось это:


Фото: Yanko Design


Фото: Yanko Design


Фото: Yanko Design

Основной фишкой стал полностью прозрачный корпус — как у Nothing, только по-настоящему. Сквозь крышку видно буквально всё: модули камер, катушку беспроводной зарядки с магнитами MagSafe, шлейфы, винты и логистическую плату. Но есть и еще одна фишка — это слот для физической SIM-карты, которого с завода нет ни у одного Air. Умельцы впаяли его в плату и вырезали в рамке отверстие под лоток.


Фото: Yanko Design

Такой iPhone Air выглядит очень футуристично и оригинально, на него безусловно нашлось бы много покупателей — а подержать в руках подобное устройство точно хотел бы каждый фанат технологий. 

Yanko Design
