Такой iPhone Air захочет каждый — без преувеличения

Фото: Yanko DesignСогласно источнику, модификацию провели на рынке электроники в Шеньчжене по просьбе тайваньского дизайнера Linzin Tech. Он отправился туда с голубым iPhone Air и показал мастерам свой концепт. В результате получилось это:
Китайские энтузиасты модифицировали iPhone Air, превратив его в совершенно другой смартфон. Об этом написали в Yanko Design.
Фото: Yanko Design
Основной фишкой стал полностью прозрачный корпус — как у Nothing, только по-настоящему. Сквозь крышку видно буквально всё: модули камер, катушку беспроводной зарядки с магнитами MagSafe, шлейфы, винты и логистическую плату. Но есть и еще одна фишка — это слот для физической SIM-карты, которого с завода нет ни у одного Air. Умельцы впаяли его в плату и вырезали в рамке отверстие под лоток.
Такой iPhone Air выглядит очень футуристично и оригинально, на него безусловно нашлось бы много покупателей — а подержать в руках подобное устройство точно хотел бы каждый фанат технологий.