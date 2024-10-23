Такси серьезно подорожает с 25 октября



Московские поездки на такси подорожают с 25 октября в несколько этапов. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, перевозчики анонсировали увеличение стоимости поездок через три дня, обьяснив это новыми законами касательно пассажирских перевозок и нехваткой водителей. Уже с 25 октября цены вырастут на 3-4%, а до конца года удорожание может достичь 30%.







Например, вот цифры по «Яндекс Go». На тарифе «Комфорт» цена за минуту и километр пути вырастет сразу на 25% — с 12 до 15 рублей, при этом в нее будет включено не 2 км и 6 минут подачи, а 1 км и 3 минуты. Стоимость ожидания тоже вырастет с 13 до 15 рублей в минуту. Изменения по другим тарифам агрегатор пока держит в секрете.



Всё вышеперечисленное накладывается на тот факт, что стоимость поездки уже сейчас в течение дня может стоить по-разному. В зависимости от времени суток, погоды, загруженности и множества других факторов агрегаторы и сервисы накладывают повышающие коэффициенты. Отчасти подорожание вызвано дефицитом водителей: гендир таксопарка, опрошенный «Известиями», поделился, что прямо сейчас нехватка кадров составляет 27%, тогда как в прошлом году было всего 16%.