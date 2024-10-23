Такси серьезно подорожает с 25 октября

Олег

Такси


Московские поездки на такси подорожают с 25 октября в несколько этапов. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, перевозчики анонсировали увеличение стоимости поездок через три дня, обьяснив это новыми законами касательно пассажирских перевозок и нехваткой водителей. Уже с 25 октября цены вырастут на 3-4%, а до конца года удорожание может достичь 30%.

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Например, вот цифры по «Яндекс Go». На тарифе «Комфорт» цена за минуту и километр пути вырастет сразу на 25% — с 12 до 15 рублей, при этом в нее будет включено не 2 км и 6 минут подачи, а 1 км и 3 минуты. Стоимость ожидания тоже вырастет с 13 до 15 рублей в минуту. Изменения по другим тарифам агрегатор пока держит в секрете.

Всё вышеперечисленное накладывается на тот факт, что стоимость поездки уже сейчас в течение дня может стоить по-разному. В зависимости от времени суток, погоды, загруженности и множества других факторов агрегаторы и сервисы накладывают повышающие коэффициенты. Отчасти подорожание вызвано дефицитом водителей: гендир таксопарка, опрошенный «Известиями», поделился, что прямо сейчас нехватка кадров составляет 27%, тогда как в прошлом году было всего 16%. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+418
Alex82
Я бы удивился, если бы подешевело…😄А так, ничего нового🤷🏻‍♂️
час назад в 10:53
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tellurian
+1968
tellurian
Хватить писать ✍️ и огорчать читателей. Пишите про то, что что-то дешевеет или есть скидки.
час назад в 11:04
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+183
просто дед tellurian
Совсем что ли паблик закрывать теперь ? 😂
52 минуты назад
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