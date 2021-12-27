Такся


Такси города Москвы существенно подняли стоимость поездок за последний месяц. Об этом сообщает российское агентство «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

Согласно источнику, за последний месяц — с конца ноября по 21 декабря — средняя стоимость поездки по Москве у столичных такси выросла примерно на 14%. Это довольно существенный скачок прайса, но он не предельный — общественные организации говорят, что в отдельных случаях стоимость поездок поднялаcm почти вдвое. Что касается статистики по сравнению с прошлым годом, то в среднем Tinkoff Data зафиксировал рост цены средней поездки в столице на 24%.

Если говорить о конкретных цифрах, то они таковы: средняя стоимость поездки на такси по Москве на конец декабря 2021 года составляет 520 рублей. В ноябре эта цифра была на уровне 458-460 рублей — здесь проявилось подорожание на 14%. Что касается декабря 2020 года, то цена тогда составляла примерно 420 рублей — этот рост составил 24%. При этом рост количества заказов такси тоже очевиден: по сравнению с ноябрем машину вызывают на 37,5% больше раз, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 14,8%.

«Общественная потребительская палата» несогласна с результатами статистики — точнее, считает их неполными. Председатель организации Олег Павлов утверждает, что ценник на поездку растет в среднем на 30-50% год от года. При этом он отмечает, что среднее время подачи автомобиля почти не изменилось, что говорит об умышленной манипуляции ценами со стороны агрегаторов.

Сами агрегаторы — «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» — говорят, что декабрь традиционно высокий сезон на этом рынке. При этом «Яндекс» поясняет, что средняя скорость движения авто по дорогам Москвы стала ниже, а предпраздничные пробки — больше. Соответственно, поездка будет дольше обычного и обойдется дороже. «Ситимобил» оказался более откровенен и признал наличие повышающего коэффициента в тарифе поездки, однако связал его с привлечением водителей в часы-пик.

В регионах в целом существенного повышения цен пока не наблюдается. Однако, учитывая, что «праздничный коллапс» может коснуться и городов поменьше, агрегаторы вполне могут рассмотреть московский сценарий. Ранее мы рассказали о предстоящем повышении цен на такси по всей стране



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

Ссылки по теме:

В России отменили техосмотр. А штрафы будут? В России отменили техосмотр. А штрафы будут?

«Яндекс» плавно прощается с таксистами. Беспилотные такси вышли на улицы «Яндекс» плавно прощается с таксистами. Беспилотные такси вышли на улицы

Ездить на такси дешевле, чем на своём авто, говорили они. Агрегаторы вводят дополнительный сбор Ездить на такси дешевле, чем на своём авто, говорили они. Агрегаторы вводят дополнительный сбор