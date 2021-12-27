Такси города Москвы существенно подняли стоимость поездок за последний месяц. Об этом сообщает российское агентство «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.
Согласно источнику, за последний месяц — с конца ноября по 21 декабря — средняя стоимость поездки по Москве у столичных такси выросла примерно на 14%. Это довольно существенный скачок прайса, но он не предельный — общественные организации говорят, что в отдельных случаях стоимость поездок поднялаcm почти вдвое. Что касается статистики по сравнению с прошлым годом, то в среднем Tinkoff Data зафиксировал рост цены средней поездки в столице на 24%.
Если говорить о конкретных цифрах, то они таковы: средняя стоимость поездки на такси по Москве на конец декабря 2021 года составляет 520 рублей. В ноябре эта цифра была на уровне 458-460 рублей — здесь проявилось подорожание на 14%. Что касается декабря 2020 года, то цена тогда составляла примерно 420 рублей — этот рост составил 24%. При этом рост количества заказов такси тоже очевиден: по сравнению с ноябрем машину вызывают на 37,5% больше раз, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 14,8%.
«Общественная потребительская палата» несогласна с результатами статистики — точнее, считает их неполными. Председатель организации Олег Павлов утверждает, что ценник на поездку растет в среднем на 30-50% год от года. При этом он отмечает, что среднее время подачи автомобиля почти не изменилось, что говорит об умышленной манипуляции ценами со стороны агрегаторов.
Сами агрегаторы — «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» — говорят, что декабрь традиционно высокий сезон на этом рынке. При этом «Яндекс» поясняет, что средняя скорость движения авто по дорогам Москвы стала ниже, а предпраздничные пробки — больше. Соответственно, поездка будет дольше обычного и обойдется дороже. «Ситимобил» оказался более откровенен и признал наличие повышающего коэффициента в тарифе поездки, однако связал его с привлечением водителей в часы-пик.
В регионах в целом существенного повышения цен пока не наблюдается. Однако, учитывая, что «праздничный коллапс» может коснуться и городов поменьше, агрегаторы вполне могут рассмотреть московский сценарий. Ранее мы рассказали о предстоящем повышении цен на такси по всей стране.
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Топливо дорожает, пошлины подняли, дороги толком не ремонтируют и хотят, чтоб таксики бесплатно работали!