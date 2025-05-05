Таксист-блогер запустил аналог «Яндекс Такси». Теперь у водителей и пассажиров всё будет хорошо?

Таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», объявил о запуске собственного сервиса — MiхТaxi. Приложения этого сервиса на днях стали доступны для Android и iOS, машины также можно вызывать через телеграм-бота.
В настоящее время MiхТaxi работает в Москве и Московской области, но Михайлов надеется привлечь к своему сервису водителей из других городов.
· «Эконом» — от 500 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 14 рублей за 1 км и 14 рублей за 1 минуту)
· «Комфорт» — от 600 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 15 рублей за 1 км и 15 рублей за 1 минуту)
· «Комфорт+» — от 700 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 16 рублей за 1 км и 16 рублей за 1 минуту)
Водители выплачивают фиксированную комиссию 10% от стоимости поездок.
Михайлов рассказывает в своём телеграм-канале, что цены на поездки в MiхТaxi стабильные независимо от погоды, пассажиры могут оформлять предварительные заказы (то есть заранее вызывать машину к определённому времени), а все перевозчики легальные. Также он выложил визитку с QR-кодами для скачивания приложения на Android-смартфон или iPhone, предложив водителям размещать её в своих автомобилях. В дальнейшем он планирует запустить реферальную программу, которая позволит любому водителю зарабатывать определённый процент от расходов пассажиров в MiхТaxi, даже если они будут кататься не с ним, а с другими водителями.
Как думаете, с такими ценами и условиями MiхТaxi сможет полноценно конкурировать с «Яндекс Такси»?