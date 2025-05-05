Таксист-блогер запустил аналог «Яндекс Такси». Теперь у водителей и пассажиров всё будет хорошо?





Таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», объявил о запуске собственного сервиса — MiхТaxi. Приложения этого сервиса на днях стали доступны для Android и iOS, машины также можно вызывать через телеграм-бота.



В настоящее время MiхТaxi работает в Москве и Московской области, но Михайлов надеется привлечь к своему сервису водителей из других городов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides