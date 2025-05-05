Таксист-блогер запустил аналог «Яндекс Такси». Теперь у водителей и пассажиров всё будет хорошо?

Александр



Таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», объявил о запуске собственного сервиса — MiхТaxi. Приложения этого сервиса на днях стали доступны для Android и iOS, машины также можно вызывать через телеграм-бота.

В настоящее время MiхТaxi работает в Москве и Московской области, но Михайлов надеется привлечь к своему сервису водителей из других городов.

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Как и в «Яндекс Такси», MiхТaxi предлагает несколько тарифов в зависимости от уровня автомобиля: «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». Установлены следующие расценки:

· «Эконом» — от 500 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 14 рублей за 1 км и 14 рублей за 1 минуту)
· «Комфорт» — от 600 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 15 рублей за 1 км и 15 рублей за 1 минуту)
· «Комфорт+» — от 700 рублей (включено 5 км пути или 10 минут поездки, далее 16 рублей за 1 км и 16 рублей за 1 минуту)

Водители выплачивают фиксированную комиссию 10% от стоимости поездок.

Михайлов рассказывает в своём телеграм-канале, что цены на поездки в MiхТaxi стабильные независимо от погоды, пассажиры могут оформлять предварительные заказы (то есть заранее вызывать машину к определённому времени), а все перевозчики легальные. Также он выложил визитку с QR-кодами для скачивания приложения на Android-смартфон или iPhone, предложив водителям размещать её в своих автомобилях. В дальнейшем он планирует запустить реферальную программу, которая позволит любому водителю зарабатывать определённый процент от расходов пассажиров в MiхТaxi, даже если они будут кататься не с ним, а с другими водителями.

Как думаете, с такими ценами и условиями MiхТaxi сможет полноценно конкурировать с «Яндекс Такси»?

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Комментарии

Tigrolik
+777
Tigrolik
Ахахахахахахахахахахахахах
5 мая 2025 в 15:52
#
+8
Slepoy2.0
Пусть балуется. Именно такие комментарии можно услышать в застенках Яндекс лагеря. Во всяком случае, этот человек пытается сделать что-то свое. Кстати, скоро выйдет Бэггинс такси – Посвященная одному из главных героев известного фильма
Вчера в 20:57
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков
В эпстор единственный отзыв и он странный. Приложуху решил не ставить. Просто почитайте его сначала. И осознайте.
Вчера в 23:34
#
Bara Kobama
–1
Bara Kobama
Пих Пих не таксист, не оскорбляйте таксистов! Он думает исключительно о своем благополучии, собирает в свое приложение весь неликвид от такси Максим и прочей хрени. То есть и в Максим надо комиссию платить и сверху еще 10% для безбедного существования Пих Пиха (его так некоторые таксисты называют, потому что дичь всякую пихает)
Сегодня в 09:45
#
Денис Самохин
0
Денис Самохин
Поставил приложение, открыл, забил маршрут от дома до работы — в микстакси 900 рэ, в Яндексе 807 рэ. С с такими ценами и условиями MiхТaxi сможет полноценно конкурировать лол)
Сегодня в 10:36
#
+38
Андрей Миронов
От 379 Яндекс и 500 пих от работы до дома. Конкурент Яндексу но не очевидно. Но опять же Яша может видеть запущенные приложения конкурентов и поэтому снижает цены. За 525 могу на комфорт+ в Яндекс за эти деньги доехать
Сегодня в 13:07
#
Евгений Марчук
0
Евгений Марчук
Также цены на яндекс такси временно упадут, что-бы обонкротилась эта компания
Сегодня в 13:58
#
0
Михаил
Это не первое приложение которое пытается победить Яндекс. Если кто-то сомневается что можно победить монополию Яндекса, уверено отвечу что в теории можно, в реальности же существует много НО в совокупности которые сложно преодолеть. Самая главная проблема, в том что такси является в основном временной работай, при казалось бы не малом дененежном обороте по факту в кармане у таксиста остаются копейки в кармане, а часто и долги. Поэтому раскатывать новое приложение даже по факту с лучшими условиями нету возможности у водителя. Так же водитель такси является самостоятельной единицой, и как бы не старались блогеры или иные представители объединить усилия, все попытки тщетны и провальны. Хотя решение казалось бы очень простое, просто не возить Яндекс))
Сегодня в 15:06
#
Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov Михаил
победить яндекс можно только агрессивной политикой больших выплат водителям и низких цен для пользователей. те по сути на старте новый агрегатор должен чуть ли не в минус работать.
как комерческий проект яндекс не сможет отказаться от прибыли, а значит не сможет даже для временного создания паритета предоставить близкие условия, что в любом случае приведет к оттоку клиентов и водителей. этот отток закономерно приведет к снижению прибыли, а повысить ее за счет повышения тарифов и снижения выплат уже не получится.
те если искусственно создать невыгодные условия для яндекса, то можно его утопить.но тут встает вопрос — кому это сейчас нужно?
Сегодня в 15:51
#
Роман Михайлов
–1
Роман Михайлов Михаил
Пока ты чушь пишешь, у меня товарищ вторую машину взял новую работая в такси в нашем мухосранске за 2 и 2,3 млн руб. И хата в ипотеке трешка, и подземный гараж новый. Нигде, кроме такси не работает и не работал никогда.
Сегодня в 16:10
#
Станислав Востриков
0
Станислав Востриков
Если ваше пойдет хорошо,Яндекс его поглотит как и всех предыдущих Максим,Везёт и будет катать под брендом основателя,а пассажиры будут думать что ездят не на яше.многие думают что до сих пор что Убер это не Яша.
2 часа назад в 17:44
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