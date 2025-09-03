Таксист на собственном опыте выяснил, где заработки выше — в «Яндекс Такси» или Maxim



Фото freepik



Один из таксистов прошедшим летом в качестве эксперимента сочетал работу с «Яндекс Такси» и Taxsee Driver (бренды Maxim и «Поехали»). Затем он

Один из таксистов прошедшим летом в качестве эксперимента сочетал работу с «Яндекс Такси» и Taxsee Driver (бренды Maxim и «Поехали»). Затем он подсчитал , сколько в среднем зарабатывал в каждом из этих сервисов.

В «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» он выполнил 479 заказов, и после вычета комиссии и налогов получилось, что средний заработок с каждой поездки составил 365 рублей. В Taxsee Driver было всего 70 поездок, каждая из которых принесла ему усреднённо по 494 рубля. В «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» он выполнил 479 заказов, и после вычета комиссии и налогов получилось, что средний заработок с каждой поездки составил 365 рублей. В Taxsee Driver было всего 70 поездок, каждая из которых принесла ему усреднённо по 494 рубля. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Таксист делает вывод, что Taxsee Driver платит больше в сравнении с «Яндекс Такси», поскольку тарифы там выше, и пассажирам поездки обходятся дороже. Проблема в том, что клиенты в основном пользуются сервисом «Яндекс Такси», а заказы в других приложениях поступают гораздо реже. То же самое отмечают и пассажиры: машины от «Яндекс Такси» находятся моментально и приезжают за 5 минут или даже быстрее, а в случае с Maxim и «Поехали» мало того, что тарифы гораздо выше, так и нет никакой гарантии, что автомобиль вообще найдётся.