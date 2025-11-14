Top.Mail.Ru

Таксист показал, сколько у него остаётся чистыми после заработка 17 тысяч рублей в день

Александр


Один из таксистов, катающих на тарифе «Бизнес» в Москве, показал, сколько он может заработать за день. Впрочем, если посчитать его расходы, доход получается совсем мизерным.

Мужчина весь день катал по столице, за некоторые заказы получал по 2-3 тысячи рублей, и к вечеру его выручка составила 17 540 рублей. Затем он рассказал, сколько нужно вычесть из этих денег:

  • 4385 рублей — комиссия «Яндекс Такси»
  • 877 рублей — налог на самозанятость
  • 6000 рублей — аренда автомобиля
  • 2000 рублей — бензин
  • 1600 рублей — вода, еда и мойка автомобиля
  • 2300 рублей — аренда квартиры

За вычетом этих расходов в итоге у него осталось на кармане всего 500 рублей. Хорошо, что не ушёл в минус, а ведь мог, если бы выполнил на одну поездку меньше.

-4
Комментарии

0
AID_000543.1b0c9e69e6394ef6bf632cc47001fa94.1557
Не совсем правильный отзыв о работе. Как минимум не стоит учитывать в расходы еду и аренду жилья. Это личные расходы. Тогда можно и расходы на семью учесть. Тогда вообще в минусе будет работник.
По хорошему учитываются только расходы на работу: аренда (кто-то на своих машина, учитывается ремонт и амортизация), бензин и комиссии. Всё! Больше ничего.
Я в Новосибирске за утро(3-4 часа) зарабатываю около 2 тысяч.
В целом хватает на бытовые нужны. Потом основная работа…
2 часа назад в 15:13
#
+30
nomer010
У таксов почему-то заположняк включать в расходы траты на обед. Интересно, а дальнобои проституток тоже включают в расчет. По идее должны
час назад в 15:46
#
kardigan
+4257
kardigan nomer010
👍 у Кузнецова всё так. Посчитал всё, сходил бы в платный туалет, или цветы даме купил тоже наверное посчитал бы.
Кстати у многих своя машина, которую они не моют каждый божий день и ещё таксист может заехать домой пообедать и пару бутеров взять.
А то сел с голой попой на всё чужое и хочет много, премного заработать. 🤣
час назад в 16:01
#
+30
nomer010 kardigan
Кузя, мне кажется, выдуманный персонаж, чтоб сливать дурь на ресурс. Я не утверждаю точно, потому что все не читаю тут, но жалоб на чела что-то много))
час назад в 16:30
#
+26
myname32
если в списке аренда квартиры, еда,то и вещи добавьте , связь прочие расходы.
. опять такси )))
31 минуту назад
#
tellurian
+2705
tellurian
Часть расходов ежемесячные, а не ежедневные. Пусть покажет именно ежедневные расходы.
7 минут назад
#