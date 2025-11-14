Таксист показал, сколько у него остаётся чистыми после заработка 17 тысяч рублей в день





Один из таксистов, катающих на тарифе «Бизнес» в Москве, показал, сколько он может заработать за день. Впрочем, если посчитать его расходы, доход получается совсем мизерным.

4385 рублей — комиссия «Яндекс Такси»

877 рублей — налог на самозанятость

6000 рублей — аренда автомобиля

2000 рублей — бензин

1600 рублей — вода, еда и мойка автомобиля

2300 рублей — аренда квартиры

Мужчина весь день катал по столице, за некоторые заказы получал по 2-3 тысячи рублей, и к вечеру его выручка составила 17 540 рублей. Затем он рассказал, сколько нужно вычесть из этих денег:За вычетом этих расходов в итоге у него осталось на кармане всего 500 рублей. Хорошо, что не ушёл в минус, а ведь мог, если бы выполнил на одну поездку меньше.