Таксист показал, сколько у него остаётся чистыми после заработка 17 тысяч рублей в день

Один из таксистов, катающих на тарифе «Бизнес» в Москве, показал, сколько он может заработать за день. Впрочем, если посчитать его расходы, доход получается совсем мизерным.
- 4385 рублей — комиссия «Яндекс Такси»
- 877 рублей — налог на самозанятость
- 6000 рублей — аренда автомобиля
- 2000 рублей — бензин
- 1600 рублей — вода, еда и мойка автомобиля
- 2300 рублей — аренда квартиры
За вычетом этих расходов в итоге у него осталось на кармане всего 500 рублей. Хорошо, что не ушёл в минус, а ведь мог, если бы выполнил на одну поездку меньше.