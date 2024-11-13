Таксист приехал, но спрятался или отказался везти? Теперь ясно, почему так происходит





При вызове такси вы наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда водитель отмечал, что он приехал, находясь далеко от вас. Или он подъезжал к вам, узнавал, куда нужно ехать и отказывался — либо отменял заказ сам, либо просил вас сделать это. Таксист рассказал, почему так происходит. По его словам, такое началось с приходом «Яндекс Такси», и в этом целиком вина сервиса, а не таксистов.

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