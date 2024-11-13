Таксист приехал, но спрятался или отказался везти? Теперь ясно, почему так происходит

При вызове такси вы наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда водитель отмечал, что он приехал, находясь далеко от вас. Или он подъезжал к вам, узнавал, куда нужно ехать и отказывался — либо отменял заказ сам, либо просил вас сделать это. Таксист рассказал, почему так происходит. По его словам, такое началось с приходом «Яндекс Такси», и в этом целиком вина сервиса, а не таксистов.
Водители такси вынуждены так поступать, из-за «Яндекса», потому что они не рабы. И не обязаны ехать куда попало. А все дело в том, что водитель видит куда ехать, только после нажатия кнопки «На месте». Взять пару примеров. Водитель на пенсии. Живёт в городке недалеко от Санкт-Петербурга или другого большого города. Его устраивает доход от подработки в своем маленьком городе, и даже несмотря на то, что у данного водителя включен межгород. Обязан он ехать в большой город, где куча пробок? Нет.
Или у Васи, к примеру включен межгород. Живёт он в крупном городе. И тут решил поехать в маленький город, поработать так сказать на лайте, а «Яндекс» его то и дело отправляет в большой город. Водитель раб? Нет. Водитель имеет право распорядится своим рабочим временем. Имеет.
Пока «Яндекс» не изменит свою политику, и не начнет давать заказы, где видно пункты А и Б, так и будет. Вспомните, когда раньше были местные такси. Диспетчер передавал по рации: Ребята, кто возмёт оттуда и туда?» Водители откликались и гарантированно везли пассажиров. Никогда никаких проблем не было. Вышел, сел, поехал и приехал. Может послать всем миром этот «Яндекс»? И вернуть местные таксишки.
Таксист также извинился перед клиентами от себя и коллег. Он попросил не винить их в отказе ехать после того как становится известен адрес назначения. «Яндекс» очень сильно изменил систему такси, и к сожалению, не в лучшую сторону», — считает он.
Другие таксисты напомнили, что у «Яндекса» есть тариф с повышенной комиссией, в котором изначально видно точку Б (то есть адрес, до которого нужно добраться пассажиру). Они считают более целесообразным терять немного денег с каждой поездки, чем вслепую брать заказ, тратить время и бензин и в итоге отказываться ехать.