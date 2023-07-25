Таксист рассказал, как «Яндекс» превратил такси в маршрутку. Пассажирам выгодно, а у водителей сплошные убытки
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Один из таксистов, работающих с «Яндекс Такси», высказал недовольство тарифом «Вместе». Этот тариф превращает такси в подобие маршрутки, что, по замыслу «Яндекса», должно быть выгодно как пассажирам, так и водителям. На деле же выгоду получают только пассажиры, но и тут они умудряются тупить или хитрить.
В теории, таксист, взявшийся везти по тарифу «Вместе», собирает двух пассажиров и везёт их по двум адресам. Пассажирам такая поездка обходится дешевле одиночной, а таксист проезжает меньшее расстояние за более высокую плату. В реальности возникает несколько проблем. Например, нужно ехать за одним пассажиром, а затем возвращаться в начальную точку за вторым и развозить их по адресам, которые находятся далеко друг от друга. Подача превращается из ближней в дальнюю, многие таксисты не любят такое, а отказаться от развоза без потери активности не получится.
По правилам, тариф «Вместе» можно выбрать, только если пассажир один и у него нет с собой габаритного багажа. То ли по ошибке, то ли из хитрости этот тариф иногда выбирают несколько человек, из-за чего для попутчика не остаётся свободного сидения. Ошибиться несложно, ведь тариф «Вместе» самый дешёвый и отображается первым, из-за чего некоторые нажимают на него не вникая в условия перевозки. Есть и такие, кто хитрит, желая ехать дёшево без попутчика: они берут тариф «Вместе» и отменяют поездку, если попутчик находится, пока таксист едет на первый адрес. Также сохраняется проблема с теми, кто платит наличными — они могут не выйти, когда машина приехала, или убежать по приезде, не заплатив за поездку.
Таксисты жалуются, что «Яндекс» не позволяет отказаться от развоза по тарифу «Вместе» и даже не показывает в информации о заказе, что придётся ехать за пассажирами по разным адресам. Впрочем, всё же есть способ не превращать свою машину в маршрутку: для этого нужно возить по тарифам выше «Эконома», на них нет совместных поездок с незнакомцами.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Раскрыт секрет, почему такси наличкой и по безналу стоит по-разному. Отличие в цене — в два раза!
- Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
- Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
- Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
Рекомендации
Комментарии
+40
Прокатился, не сильно дешевле. Рублей на 50-70 дешевле примерно и цена 431р (ни разу не цена маршрутки). в любом случае вышла. Обычная короткая поездка это около 500р. Я вообще не понимаю они всё жалуются но такие цены сам яндекс своими % формирует. А водитель так вообще не знает реальных цен поездки (не знаю, может изменилось конечно)
Сегодня в 15:11
Ответить#