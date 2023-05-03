Сколько получает и тратит таксист, входящий в топ России по заработку?

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником Dimitro11 рассказал о своём опыте работы в «Яндекс Такси» по тарифу «Бизнес-класс». По его словам, он периодически попадает в число 1% водителей, зарабатывающих больше всех.

Dimitro11 пишет, что до весны 2022 года его чистый заработок в день составлял 15-18 тысяч рублей за 12 часов работы, а сейчас значительно снизился. Он привёл средний расчёт выручки и расходов. В настоящее время Dimitro11 зарабатывает за 12-часовую смену не более 12-14 тысяч рублей, а средняя выручка за месяц получается около 400 тысяч.

Расходы отнимают половину выручки: налог на индивидуальное предпринимательство 7%, мойка машины 300 рублей каждую смену, покупка 500 полулитровых бутылок воды без газа 10 тысяч рублей, расходы на бензин и замену колодок 22 тысячи, выплата кредита за автомобиль 129 тысяч.

В итоге без учёта амортизации автомобиля (то есть снижения его стоимости из-за постепенного износа) Dimitro11 зарабатывает примерно 200 тысяч рублей. Он готов перейти на другую работы с аналогичным заработком, но на должностях, где предлагают схожие деньги, нужно быть на круглосуточной связи с начальством, управлять большим коллективом и находиться под постоянным риском административной и уголовной ответственности.
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Комментарии

Bazily
+200
Bazily
Редакции понравилось постить мусорные новости про Такси. Неважно, что это никак не относится к тематике сайта, главное, трафик от таксистов и срач в коментах.
Сегодня в 13:54
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tellurian
+5083
tellurian Bazily
Ещё про обманы людей и новинки авто
Сегодня в 14:00
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–3
муравьи мессоры S мессоры
Не катаю Яндекс из-за отношения агрегатора к водителям. Раскатываю Xcar. Всегда видна точка Б, нет баллов о оценок. Плюс пассивный заработок 1% с каждой поездки приглашенного поссажира. Работает по всей России. Промокод SARATOV
2 часа назад в 15:49
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–3
муравьи мессоры S мессоры
Любой желающий может сформировать пассивный доход в размере 1% с поездки каждого приглашенного пассажира. В икскар водители и пассажиры стали зарабатывать. По всей России. Промокод SARATOV
55 минут назад
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