У «Яндекс Go» не осталось конкурентов. Таксистам больше некуда податься, но они сами виноваты

РБК получил доступ к апрельской презентации Департамента транспорта Москвы. Из неё следует, что весной 2024 года доля «Яндекс Go» на рынке такси составляла 96%.
Москвичи почти не пользуются другими сервисами для вызова такси: на Drivee пришлось 3% заказов, «Ситимобил» — 0,86%, а «Максим» — 0,14%. Несколько лет назад другие сервисы почти равноценно конкурировали с «Яндексом», но сейчас они находятся на грани выживания.
Собеседники РБК считают, что к концу лета на «Яндекс Go» стало приходиться 98-99% вызовов такси.
По информации от дептранса Москвы, в 2020 году «Яндекс» занимал 70,8% рынка, у «Ситимобила» были 20,2%, 6% — у Gett, 0,4% — у «Везёт», 0,1% — у InDriver, 2,5% — у других сервисов. Gett и InDriver покинули Россию, а «Везёт» был поглощён «Яндексом» и с недавних пор мутировал из отдельного сервиса в один из тарифов «Яндекс Go» — ещё более дешёвый, чем «Эконом» и очень нелюбимый таксистами.
В других городах ситуация отличается от московской, но и там в основном «Яндекс Go» занимает лидирующую или даже монопольную позицию. При этом он диктует таксистам правила и расценки, хотя и не нанимает их на работу, а лишь предоставляет информационные услуги. Таксисты зачастую недовольны стоимостью заказов, но они вынуждены сотрудничать «Яндекс Go» за неимением других сервисов или крайне небольшим количеством заказов в этих сервисах. Чуть ли не единственным альтернативным вариантом осталась нелегальная самоорганизация таксистов — с заказами, которые они набирают в мессенджерах и соцсетях.
В монополизации рынка «Яндексом» в большой степени виноваты сами таксисты, ведь они массово уходили из небольших региональных таксопарков, когда «Яндекс» агрессивно захватывал рынок — он предоставлял пассажирам низкие расценки и из собственных средств доплачивал водителям за выполнение дешёвых заказов, а также платил вознаграждения за определённое количество выполненных поездок. Теперь, когда «Яндексу» не с кем конкурировать, необходимость в стимулирующих выплатах отпала, и заработки таксистов складываются только из тех сумм, что платят пассажиры, за вычетом комиссии «Яндекса» и налоговых отчислений.
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