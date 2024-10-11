Таксистам пора искать новую работу? Илон Маск представил роботакси Tesla Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan

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Этой ночью в Калифорнии прошла масштабная презентация Tesla «We, Robot», в рамках которой Илон Маск представил первое роботакси Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan.Cybercab — стильный двухдверный электрокар без руля педалей, но с огромным багажником и беспроводной зарядкой. По словам Маска, сегодняшние автомобили в такси «настолько отстойные» и небезопасные, что ими лучше не пользоваться. Зато Cybercab в 10 раз безопаснее и дешевле. Глава Tesla заверяет, что стоимость проезда на таком роботакси будет сравнима с автобусами. При этом эксплуатационные расходы роботакси составят $0,2 за милю или до $0,4 с учётом налогов.Tesla планирует продавать Cybercab по цене ниже $30 000. Производство стартует до конца 2027 года, но пока вся проблема заключается в том, что не везде можно использовать полностью беспилотный транспорт.Вслед за Cybercab Маск представил Robovan — автономный фургон, который может перевозить до 20 человек или грузы. Он ещё больше снизит расходы на поездки, однако, сроки запуска беспилотной маршрутки Tesla пока неизвестны.В завершении своего шоу Маск вывел на парад человекоподобных роботов Tesla Optimus, которые глава компании хочет начать продавать по цене от $20 000 до $30 000.