Таксистам пора искать новую работу? Илон Маск представил роботакси Tesla Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan

Фархад
Cybercab

Этой ночью в Калифорнии прошла масштабная презентация Tesla «We, Robot», в рамках которой Илон Маск представил первое роботакси Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan.

Cybercab — стильный двухдверный электрокар без руля педалей, но с огромным багажником и беспроводной зарядкой. По словам Маска, сегодняшние автомобили в такси «настолько отстойные» и небезопасные, что ими лучше не пользоваться. Зато Cybercab в 10 раз безопаснее и дешевле. Глава Tesla заверяет, что стоимость проезда на таком роботакси будет сравнима с автобусами. При этом эксплуатационные расходы роботакси составят $0,2 за милю или до $0,4 с учётом налогов.
Cybercab
Cybercab
Cybercab
Tesla планирует продавать Cybercab по цене ниже $30 000. Производство стартует до конца 2027 года, но пока вся проблема заключается в том, что не везде можно использовать полностью беспилотный транспорт.

Cybercab

Вслед за Cybercab Маск представил Robovan — автономный фургон, который может перевозить до 20 человек или грузы. Он ещё больше снизит расходы на поездки, однако, сроки запуска беспилотной маршрутки Tesla пока неизвестны.
Robovan
Robovan
Robovan
В завершении своего шоу Маск вывел на парад человекоподобных роботов Tesla Optimus, которые глава компании хочет начать продавать по цене от $20 000 до $30 000.



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Источник:
Tesla
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