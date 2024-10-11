Таксистам пора искать новую работу? Илон Маск представил роботакси Tesla Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan

Этой ночью в Калифорнии прошла масштабная презентация Tesla «We, Robot», в рамках которой Илон Маск представил первое роботакси Cybercab и беспилотную маршрутку Robovan.
Cybercab — стильный двухдверный электрокар без руля педалей, но с огромным багажником и беспроводной зарядкой. По словам Маска, сегодняшние автомобили в такси «настолько отстойные» и небезопасные, что ими лучше не пользоваться. Зато Cybercab в 10 раз безопаснее и дешевле. Глава Tesla заверяет, что стоимость проезда на таком роботакси будет сравнима с автобусами. При этом эксплуатационные расходы роботакси составят $0,2 за милю или до $0,4 с учётом налогов.
Вслед за Cybercab Маск представил Robovan — автономный фургон, который может перевозить до 20 человек или грузы. Он ещё больше снизит расходы на поездки, однако, сроки запуска беспилотной маршрутки Tesla пока неизвестны.
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