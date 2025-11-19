Top.Mail.Ru

Таксисты готовы на что угодно, лишь бы не покупать российские автомобили

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Опрос показал, насколько российские водители такси готовы исполнять новый закон о локализации авто. Подробности в «Коммерсанте».

Согласно источнику, агентство «Ромир» провело исследование и опросило таксистов об их планах на дальнейшую работу. Оказалось, что 42% опрошенных собираются продолжать извоз на своей нынешней машине, а еще 24% планируют арендовать транспортное средство у автопарка.

Лишь 5% таксистов изъявили желание сменить автомобиль на российский после вступления закона в силу. Оставшиеся 29% собираются работать в серой зоне, перейти в наем или вообще перестать таксовать.

Многие аналитики прогнозируют отток водителей с рынка такси и повышение стоимости поездок из-за закона о локализации. 

Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

myname32
угадай автора))
Сегодня в 14:39
tellurian
tellurian myname32
Обычно Кузнецов пишет. Тут другой автор :)
Сегодня в 15:45
Вася Вотафаков
Вася Вотафаков
Если бы росавтохлам стоил вменяемых денег, то еще хоть как-то можно было закрыть глаза на качество. Но брать ведро с болтами на оверпрайс и полом кататься по сервисам … ну такое себе развлечение.
Сегодня в 15:29
