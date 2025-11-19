Таксисты готовы на что угодно, лишь бы не покупать российские автомобили

Фото: Unsplash



Опрос показал, насколько российские водители такси готовы исполнять новый закон о локализации авто. Подробности в «Коммерсанте». Опрос показал, насколько российские водители такси готовы исполнять новый закон о локализации авто. Подробности в «Коммерсанте».

Согласно источнику, агентство «Ромир» провело исследование и опросило таксистов об их планах на дальнейшую работу. Оказалось, что 42% опрошенных собираются продолжать извоз на своей нынешней машине, а еще 24% планируют арендовать транспортное средство у автопарка.Лишь 5% таксистов изъявили желание сменить автомобиль на российский после вступления закона в силу. Оставшиеся 29% собираются работать в серой зоне, перейти в наем или вообще перестать таксовать.Многие аналитики прогнозируют отток водителей с рынка такси и повышение стоимости поездок из-за закона о локализации.